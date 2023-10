José Ángel: "Deseamos esa victoria que desbloquearía todas las cosas negativas"

El centrocampista del Deportivo José Ángel Jurado califica de "finales" los próximos partidos que afrontará el conjunto coruñés, clasificado en puestos de descenso tras las ocho primeras jornadas.

"Todos los partidos tienen la misma importancia y más ahora, en la situación que estamos. No creo que tenga mucho que ver el puesto que ocupe el rival al que nos enfrentamos. Antes de empezar la liga todos los partidos cobraban importancia y ahora más, son finales para nosotros, y deseando conseguir esa victoria que desbloquearía todas las cosas negativas que tenemos en mente y esperemos que éste sea el fin de semana", manifestó el futbolista sevillano esta mañana, tras recoger el premio a mejor jugador del Deportivo del mes de septiembre.

Al mediocampista se le preguntó por el mal arranque de temporada del conjunto coruñés: "Tampoco tengo la respuesta. Se están dando un tipo de circunstancias que la moneda está cayendo de cruz siempre y lo único que podemos hacer es seguir trabajando, seguir confiando en lo que hacemos y creo que ya el otro día vimos que estamos más cerca de conseguir victorias, así que creo que es el camino a seguir y tenemos que agarrarnos a él".

"Seguir mejorando, es que en este tipo de situaciones, lo primero que tenemos que hacer los futbolistas es mirarnos a nosotros mismos y ver qué podemos mejorar cada uno y seguir insistiendo en lo que hacemos. No creo que haya otro camino que el de la insistencia", añadió al respecto.

Sobre el hecho de estar clasificados en puestos de descenso aseguró que "no afecta absolutamente nada", debido a que aún es muy pronto.

"No afecta absolutamente nada. Creo que ahora no tiene mucho significado el tema de la clasificación. Obviamente, tenemos que reconocer que no son los puestos en los que debemos estar, pero estar en descenso en la jornada 8... esto es un camino muy largo", dijo el jugador andaluz en rueda de prensa.

"Hemos tenido un inicio duro y estamos a tiempo de cambiarlo", aseguró José Ángel, quien se agarra al juego ofrecido en El Toralín frente a la Ponferradina: "Estamos en el buen camino y el otro día en Ponferrada se vio el carácter y la vida que tiene este equipo y nos aferramos a eso, a la idea que tiene el entrenador, que confiamos plenamente en él y creo que lo necesario es una victoria para así dejar el tema negativo de no conseguir victorias y llegarán más a raíz de ésa".

"Las estadísticas se pueden mirar de varias formas. El que quiera mirarlas negativamente, saca estadísticas más negativas que positivas, pero no pensamos mucho en eso, no creo que sea el momento adecuado para pensar eso ni conveniente para pensar en más cosas negativas de las que tenemos ahora. Es jodido verse ahí, no te voy a engañar. Yo personalmente estoy muy jodido de ver la situación en la que estamos, pero creo que hacemos muchas cosas bien, que tenemos una idea clara, creemos que por lo que hemos ofrecido en el campo, deberíamos tener más puntos, así que confiar en lo que hacemos e intentar ir por el buen camino", añadió sobre el puesto de descenso que ocupa el equipo.

Nada más finalizar el partido con la Ponferradina, José Ángel se mostró muy enfadado, en la sala de prensa, con la actuación del colegiado Pozueta Rodríguez y con los arbitrajes que ha recibido el Depor hasta el momento. Esta mañana, sin embargo, suavizó su discurso.

"No suelo hablar de los árbitros, no me meto en esos follones. Son personas que se equivocan, como todos, que se estén equivocando más ahora en contra nuestra que a nuestro favor, puede ser, pero no es un tema en el que me suelo meter", dijo.

El Deportivo sólo ha marcado 7 goles en las primeras 8 jornadas y 4 han sido en acciones a balón parado: "Creo que en el tema del balón parado, ofensivamente y defensivamente estamos muy bien, porque tampoco defensivamente hemos encajado y ofensivamente es verdad que estamos haciendo bastantes goles. Ésta es una categoría en la que los goles a balón parado cobran un importante valor, un porcentaje bastante alto con los goles que tienes al final de temporada. El otro aspecto, creo que sería más preocupante si el equipo no generara ocasiones, en ese caso, el entrenador tendría que estar enfadado y preocupado, pero el equipo las genera. El tema es que ahora mismo no están entrando, la moneda está cayendo de cruz, pero llegará un día en el que entrarán, que, como pasó contra el Rayo Majadahonda, tendremos cinco o seis ocasiones claras y, aunque ahora no están entrando, ese día sí entrarán. Sabemos los jugadores que tenemos en ataque y confiamos plenamente en ellos porque han ofrecido su mejor versión en toda su carrera".

El jugador de 31 años descartó que el ambiente de Riazor le genere presión.

"Yo no tengo presión por jugar en Riazor. Para mí es un gusto y un placer cada vez que salto al campo y veo más de 25.000 personas en el estadio apoyándonos. Me siento un privilegiado de poder estar aquí y disfrutar, aparte de este magnífico club, de esta magnífica afición, y es un orgullo saltar al campo y jugar en Riazor porque aun teniendo el momento tan negativo que estamos teniendo, la afición durante los 90 minutos siempre nos apoya y eso es un plus de positivismo para nosotros", resaltó.

Por último, valoró el premio recibido a mejor jugador del Depor del pasado mes: "Siempre es gratificante obtener este tipo de recompensas a nivel personal y es verdad que colectivamente no están saliendo las cosas y no estamos viendo lo que queremos del Deportivo este año, pero creo que estamos en el buen camino para que se vea y esto me da más fuerzas para seguir trabajando al máximo y darlo todo en cada partido por esta camiseta, como lo estoy dando".