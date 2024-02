Jorge Prado: "Estoy preparado para ser el foco de todos los pilotos"

Jorge Prado (Lugo, 2001) conquistó el pasado mes de septiembre el Campeonato del Mundo de motocross en la categoría reina, algo que no había conseguido antes ningún español. Fue la consecución de un sueño que comenzó a fraguarse cuando se fue con toda su familia a Lommel (Bélgica) con 12 años.



Pero ahora, con 23, quiere más. A corto plazo aspira a "revalidar el título", aunque en el horizonte está el poder triunfar en el AMA Supercross estadounidense, el escaparate de mayor relevancia. EFE le ha entrevistado.



¿Ha tenido tiempo para asimilar lo que ha conseguido?

No tuve mucho tiempo para asimilarlo, nada más conseguir ese triunfo me planteé el reto de ir a Estados Unidos y enlacé todo tan rápido que no tuve casi tiempo para parar y pensar en lo bien que había ido el 2023. Pero sí es verdad que en esos momentos que tienes tú a lo largo del día, en los que estás más calmado y piensas en la temporada, ves que fue increíble.



¿Esperaba que un título como este llegara tan pronto?

Después de tres años en la categoría máxima, era hora de conseguir el título. Estuve muchas veces muy cerca de conseguirlo, pero por una cosa o por otra, sobre todo por las lesiones, se hizo muy complicado. Por fin el año pasado pude tener una temporada de principio a fin en la que no fallé, en la que no me caí; y pude estar en forma en todas las pruebas. Estoy súper contento de quitarme un peso de encima, por decirlo de alguna manera.



¿Qué ha sido lo que ha hecho que esta temporada fuera la buena?

La 2022-2023 fue complicada, tuvimos un concepto nuevo de moto y no me sentí completamente a gusto. Durante ese invierno estuvimos trabajando mucho en conseguir que esta moto funcione y lo logramos. El año pasado me sentí mucho mejor con la moto, aunque tenemos aún mucho que progresar, pero estaba a un nivel en el que me sentía mucho más cómodo y podía luchar todas las carreras. Eso marcó la diferencia, junto a una mejor preparación física y mejores sensaciones en la moto. Se fueron juntando todas las piezas del puzzle y las pude encajar.



Casi no ha tenido tiempo para disfrutar del campeonato, porque ya asoma la siguiente temporada. ¿Cómo la encara? ¿Qué sensaciones tiene?

Esta del 2024 va a ser también una temporada muy especial. Intentaré revalidar el título. Me he quitado un peso de encima porque al conseguir el año pasado el título me siento un poco más libre. Y a la vez súper motivado de llevar el número 1 y de luchar e intentar ser aún mejor piloto. Me veo bien para esta temporada.



Ahora es el rival a batir. ¿Está preparado para eso?

Estoy preparado para ser el foco de todos los pilotos. Eso es algo que también me motiva y es positivo, el tener ese toque de presión. Los rivales van a ser más o menos los mismos del año pasado y habrá que estar al cien por cien si queremos ganar otra vez el título.



Usted es muy joven pero lleva muchísimo tiempo en esto. ¿No se cansa de motocross?

Para nada. El motocross es mi vida. Yo vivo para el deporte y todo lo que hago es enfocado al motocross. Tengo la suerte de que amo mi trabajo. Es un placer poder pilotar una moto todos los días.



Pero usted no puede llevar la vida de cualquier otro chico de 23 años. ¿No es difícil?

No cambiaría mi vida por la de otro chaval de 23 años. Yo puedo vivir momentos increíbles, probablemente más porque puedo viajar por todo el mundo, hago lo que me gusta. Con 23 años mucha gente aún no sabe lo que realmente le gusta en la vida, y yo lo tengo muy claro y lo puedo disfrutar cada día que me levanto. Tengo la suerte de vivir de mi pasión y disfrutar todos los días del motocross. No me canso.



Tiene un circuito con su nombre. ¿Es un orgullo?

Sí. Me siento súper orgulloso de poder tener un circuito con mi nombre, se ve ahí reflejado el esfuerzo de los últimos años consiguiendo los títulos que al final ayudan a tener un circuito en mi ciudad. Es súper especial que este año tengamos un Gran Premio allí.



Además es un lugar para hacer cantera.

Exacto. Para que a la gente le guste este deporte tiene que haber un circuito para practicar y con el circuito Jorge Prado en Lugo los niños que quieran practicar este deporte, o verlo antes de practicarlo, van a tener la posibilidad en unas instalaciones de nivel mundialista.



¿Cómo de importante fue que su familia decidiera trasladarse a Lommel, en Bélgica, para que pudiera desarrollar todo su potencial?

Cuando nos mudamos todos a Bélgica en el 2012 fue un cambio muy grande para mi familia y para mí. Fue muy importante. Teníamos una posibilidad de irnos a Bélgica y seguir los pasos que creíamos que eran los correctos para llegar a donde estoy a día de hoy. Tenía el apoyo del equipo y es por eso que al final dimos el paso. Sabíamos que la base del equipo estaba allí y que si lo queríamos hacer realmente bien teníamos que acercarnos a donde estuviese el equipo y los mejores pilotos, rodearnos del mejor grupo de gente posible para yo crecer como piloto.



Pero no es fácil para una familia dejarlo todo e irse fuera para que su hijo persiga su sueño ¿no?.

Está claro que es complicado. Dejarlo todo atrás, dejar el trabajo en España para irse a otro país diferente con diferente idioma. Nosotros empezar el colegio allí. Fue un cambio muy grande para toda la familia, pero al final muchas veces tienes que arriesgarlo todo para conseguir tus sueños. En mi caso salió bien.



¿A usted le generó presión el mover a toda su familia para que usted pudiera destacar en el motocross?

Al principio sí, en los primeros años en Bélgica me presionaba a mí mismo porque me paraba a pensar en todo lo que estaba pasando y me creaba un poco de presión. A día de hoy, fue hace tantos años que estamos en otro capítulo de la vida.



De su familia se habla en el documental 'Jorge Prado Under the lights'. ¿Qué vamos a poder ver en él?

El documental es súper intenso, desde el minuto uno es pura adrenalina. Tiene muchas emociones y te quedas con ganas. Es media hora de documental y cuando termina parece que quieres más, a mí me pasó cuando lo vi por primera vez. Ves un poco de mi experiencia en Estados Unidos, de cómo entreno, de qué opinan las personas acerca de que un campeón del mundo de motrocross vaya y compita en Estados Unidos por primera vez. Refleja muy bien mi estancia en Estados Unidos.



El objetivo es que algo así no sea puntual, que pueda competir en Estados Unidos de manera habitual.

Eso hay que valorarlo. Es un paso muy grande el de ir a correr a Estados Unidos. Pero puede ser uno de mis objetivos a corto plazo, puede ser una opción.



¿Tiene marcado que le gustaría conseguir antes de ir allí si surgiera la opción?

Revalidar el título es mi objetivo principal a corto plazo. Ya después me plantearía otro tipo de objetivos como ganar el AMA Supercross.