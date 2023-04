JJ Romero alude a Messi para evaluar a Lucas Pérez

José Juan Romero aludió al argentino Lionel Messi a la hora de evaluar a Lucas Pérez. El técnico del Ceuta elogió al coruñés, pero también advirtió de que los blanquiazules tienen más ases en la manga.



“Tú en esta categoría juegas con futbolistas que han estado en la élite o en Segunda División porque todos los equipos tienen un equipazo. Nosotros hemos jugado con equipos que tenían jugadores que marcan la diferencia, pero Lucas Pérez no es de esta categoría. Cuando están aquí es por algo, pero Lucas ha querido bajar para jugar en su equipo, subir a su Deportivo, pero podría estar marcando goles en el Cádiz como hace unos meses”, señaló el preparador del conjunto ceutí.



Y ahí es cuando nombró a Messi para hablar de Lucas. “Este tipo de jugadores, como es el caso de Messi que lo estarán estudiando y no lo frenan, son difíciles, pero igual frenas a Lucas y te salen Quiles, Soriano o jugadores que tienen atrás que llegan con peligro, o los carrileros. No puedes estar pendiente de uno; tenemos que ser un equipo muy solidario”, comentó.



El preparador del Ceuta aventuró que en Riazor van a tener minutos de diversión “defendiendo y atacando”.



“Esa tiene que ser nuestra palabra para poder ganar en Riazor”, comentó el segundo inquilino que pasa por el Ceuta esta temporada y que logró reflotar al equipo desde la última plaza a la zona de permanencia, en la que ahora se encuentra.



El responsable del vestuario caballa consideró al Deportivo “un equipo construido para lograr el ascenso directo a Segunda División”, objetivo que se le está resistiendo.



Además, se mostró motivado con visitar un feudo como el de la entidad blanquiazul. “Es un buen escenario y es un partido más pero hay que hacerlo bien como el resto. En esta categoría te reivindicas cada semana. Es cierto que es un campo de élite y vamos a visitar a un equipo que hace nada estaba luchando por la Champions y la Liga. Es uno de los lujos que tiene la categoría”, analizó Romero en su intervención repasando la historia y la grandeza de uno de los nueve campeones de Liga.



Riazor presentará una gran entrada una vez más y el ceuta llega más liberado tras acumular 14 jornadas sin perder. “Estamos mejor ya que salimos del descenso, pero ellos han construido un equipo para ser campeón. Nosotros debemos seguir en la misma línea, planteando los partidos como hasta ahora y siendo muy fuertes en lo mental. La clave será saber afrontar el partido con 20.000 o 30.000 espectadores. El hábitat es muy diferente a lo que te encuentras cada domingo y salir y jugar es lo que le pido a mis futbolistas, con respeto pero con poca vergüenza para poder ganar el partido”, indicó el entrenador del equipo del norte de África.

El míster del Ceuta no quiso ahondar demasiado en el hecho de haber salido de las posiciones de descenso a las que había caído su equipo en la segunda jornada.



“El vestuario se encuentra igual porque más confianza es imposible tener desde hace bastante tiempo. En lo demás, normalidad absoluta. En el vestuario no se habla de clasificación, está prohibido. No queremos saber los puntos y las distancias. Seguimos jugando eliminatorias cada semana y no ha cambiado absolutamente nada”, dijo antes de desplazarse a Galicia.