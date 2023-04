Jaime: "Por el rival y el estadio, ésta es una buena semana para demostrar que también podemos ganar fuera"

El defensa central del Deportivo Jaime Sánchez considera que la entidad del rival al que se enfrentan esta jornada, el Córdoba, y el escenario, el Nuevo Arcángel, posibilitan que ésta sea "una buena semana para demostrar que también podemos ganar fuera", a pesar de que el conjunto coruñés encadena cuatro partidos a domicilio sin saborear el triunfo.

"Fuera no nos sentimos igual de cómodos que en casa, trabajamos todas las semanas para que eso cambie, no nos lo explicamos muy bien por qué cambia el equipo, pero ésta es una buena semana por el rival contra el que jugamos, por la altura de temporada en la que estamos, porque es un buen estadio, y es una buena semana para demostrar que también podemos ganar fuera de casa y hacer el mismo juego que hacemos aquí", ha manifestado esta mañana en rueda de prensa.

Uno de los hándicaps con los que se encuentra la escuadra coruñesa en la Primera RFEF es la calidad y la dimensión de los campos en los que tiene que jugar, muy por debajo de Riazor. Sin embargo, este domingo visitará un estadio preparado para albergar partidos de Primera División.

"El Córdoba tiene un estadio increíble, que es más parecido al nuestro", señaló el zaguero blanquiazul, quien añadió que "tenemos que ir allí y demostrar un juego parecido al que hacemos en casa y tenemos que sumar los tres puntos porque queremos ser primeros y para ello también tenemos que ganar fuera de casa".

Uno de los temores a los que deberá enfrentarse el bloque deportivista es al intenso calor que se espera este fin de semana en Córdoba, donde los termómetros rondarán los 40 grados de temperatura.

"Es verdad que no estamos acostumbrados a ese calor. Ya hace tiempo, pero yo he jugado mucho por allí y sé lo que es y agradecemos que lo hayan retrasado porque aun así va a hacer calor, pero mejor dos horitas después, aunque no nos puede servir de excusa. Es mejor que no haga tanto calor, pero lo aceptamos y lo asumimos", indicó.

El central de Chiclana de la Frontera ha profundizado en lo que el calor extremo puede condicionar un partido: "Influye muchísimo, toda la gente que ha jugado al fútbol lo sabe y más a un equipo que nos gusta tener el balón y que éste vaya rápido. Esperemos que el estado del césped esté en las mejores condiciones posibles. El Córdoba es un equipo al que también le beneficia que el campo esté bien, así que en ese aspecto no creo que vayan a poner problemas. Esperemos que el campo esté bien cortadito, que se riegue".

El Depor viajará a tierras andaluzas sin su principal estrella, Lucas Pérez, que cumplirá un partido de sanción por acumulación de tarjetas amarillas.

"Es una baja muy importante y está claro lo que significa para el equipo, pero para eso hay otros delanteros que lo van a hacer muy bien y que están trabajando para tener su oportunidad. Esta semana les vamos a echar de menos, pero seguro que los que jueguen lo van a hacer muy bien", argumentó.

Jaime aseguró que "el equipo ahora está muy bien y vamos con muchas ganas a Córdoba", donde se enfrentarán a un adversario que ha pegado un bajón "descarado" en la segunda vuelta del campeonato, pero aun así, no se fía de la escuadra verdiblanca.

"Ha sido increíble. En la primera vuelta parecía que iban a quedar primeros y ahora sí que han atravesado un bache muy importante. Nosotros el año pasado también tuvimos un bache, pero no tan descarado como el del Córdoba, pero tiene un gran equipo, muy buenos jugadores y tenemos que estar concentrados porque sabemos que va a ser un partido muy complicado", ha avisado.