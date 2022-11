Jaime y Lapeña se estrenarán juntos en un once de Cano

Desde la llegada de Óscar Cano al banquillo del Deportivo la pareja Lapeña-Jaime Sánchez se rompió por la irrupción de Pablo Martínez. El domingo se reencontrarán en el eje de la zaga blanquiazul ante la Cultural y Deportiva Leonesa.



Si no se producen contratiempos, será la sexta vez en doce jornadas que los dos comparten de inicio la línea defensiva esta temporada. Las cinco anteriores fueron con Borja Jiménez como técnico deportivista. Con Cano solo coincidieron unos minutos en la recta final del partido con el Algeciras, el último que se ha disputado.



Lapeña ha mantenido su condición de fijo, pero entre lesiones y decisiones técnicas, Jaime dejó de ser indiscutible y cedió su puesto a Pablo Martínez, al que acompañó ante el San Sebastián de los Reyes jugando en su perfil, el de central derecho, por la expulsión de Lapeña ante el Real Madrid Castilla.



Ese día, el Deportivo dejó la portería a cero, pero, con la vuelta de Lapeña tras haber cumplido sanción, Jaime regresó al banquillo.



A los cinco partidos que han formado parte del 11 esta temporada se suman otros 26 de Liga y 2 del playoff de ascenso la temporada pasada para un total de 33 apariciones juntos en las alineaciones del Deportivo de Borja Jiménez.



Podrían haber tenido más continuidad (o no), pero Jaime se lesionó en la sexta cita del campeonato y no estuvo disponible en la última de Borja Jiménez (ante el Rayo Majadahonda) ni en las primeras de Óscar Cano.

Bajas

Ahora, con la lesión de Pablo Martínez, que llevaba cinco partidos seguidos como titular, Jaime recuperará su plaza en el once.



Además de Pablo, están descartados para el partido con los leoneses el otro central del primer equipo, Borja Granero. En la Copa del Rey, esa posición la compartieron los fabrilistas Ángel Puerto y Dani Barcia. La lista de bajas para el encuentro con la Cultural, a falta de dos entrenamientos, la completan el portero Ian Mackay, con una lesión en el hombro derecho, y el centrocampista Diego Villares.

Rául, ausente por un problema vírico

Carnero, titular habitual en el lateral izquierdo, se perdió la sesión de trabajo que dispuso el técnico blanquiazul, Óscar Cano, a puerta cerrada en el Estadio Abanca-Riazor. En el entrenamiento no participaron con el grupo los lesionados Ian Mackay, Diego Villares, Borja Granero y Pablo Martínez, todos ellos descartados para el partido del domingo.

El once que probó

Edu Sousa se estrenará en Riazor. Con el Deportivo jugó ante el Rayo Majadahonda y el Algeciras. Jaime Sánchez ocupará el puesto de Pablo Martínez; Retu podría suplir a Raúl si este es baja. El capitán, Álex Bergantiños, suplirá a Diego Villares en el doble pivote del Deportivo. Narro aspira a la titularidad en la banda y Gorka, podría ser la referencia por Svensson, que se entrena con un vendaje en la rodilla. Antoñito, Lapeña, Olabe, Quiles y Soriano completarían el once según lo ensayado por el técnico a puerta cerrada en Riazor.