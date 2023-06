Imanol Idiakez, en la lista de candidatos al banquillo

Camino de cumplirse dos semanas desde que el Deportivo despidiese de forma fulminante a Rubén de la Barrera, de momento la entidad blanquiazul sigue sin entrenador.



Después de que la opción de Juan Carlos Carcedo no se concretase, con el fichaje del técnico riojano por el Pafos FC de Chipre, coge ahora fuerza el nombre del entrenador Imanol Idiakez, según apunta Deportes Cope Coruña.

Última experiencia



El vasco fue cesado el pasado mes de abril del Leganés, en Segunda División, después de la disputa de 34 jornadas, en las que cosechó un total de diez victorias, diez empates y catorce derrotas.

El club madrileño trató de mantenerlo en el cargo y darle confianza y tranquilidad, seguro de que la escuadra sabría reponerse, como ya había sucedido al inicio de temporada, cuando en la octava jornada era colista. Pero, el mal inicio inicio de 2023, con una victoria, un empate y dos derrotas acabó con las opciones del preparador al frente de la entidad. Idiakez cuenta con experiencia en Segunda, donde también ha entrenado al Real Zaragoza.



Asimismo, conoce la extinta Segunda B, ahora Primera Federación, donde ocupó los banquillos del Lleida Esportiu, Toledo, Real Unión, Guijuelo, Poli Ejido y Real Sociedad B, su primera experiencia como técnico, cuando entonces contaba con 36 años. Además, cuenta con tablas en el extranjero, pues entrenó al AEK Larnaca, de la primera división de Chipre.

Más opciones



No es, no obstante, la única opción que maneja el director deportivo Fernando Soriano. Otros nombres han salido como los de Alfredo Santaelena, cuyo agente está a la espera de una llamada de Soriano, o el de Paco Jémez, que se encontraba veraneando en A Coruña, donde tiene una casa. La decisión del técnico no es un cargo más, en ningún club y aún menos en el Deportivo, que lleva muchos años ‘triturando’ entrenadores.



Después de tres años fuera del fútbol profesional, esta campaña será la cuarta, la paciencia es finita, la necesidad por volver a la élite apremia pero el Depor tiene que ‘acertar’ con el elegido. Un candidato de consenso, después de la traumática, para buena parte de la afición, salida de Rubén de la Barrera.



Un entrenador que conozca la idisiosincrasia del club, de sus seguidores y que conecte con ellos, algo fundamental después del divorcio palpable y notorio que existió entre Óscar Cano y la grada. En la Plaza de Pontevedra trabajan para cerrar a ese inquilino del banquillo herculino que sepa guiar al equipo hacia un nuevo intento para lograr el ascenso a Segunda división. La opción de Imanol Idiakez coge fuerza pero, de momento, no está nada cerrado.