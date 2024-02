Idiakez: "En el vestuario hay una energía muy positiva, un viento que nos empuja"

Imanol Idiakez, entrenador del Deportivo, compareció en la sala de prensa de Abegondo para comentar la actualidad blanquiazul tras tres victorias consecutivas, valorar el estado de la plantilla sin bajas a la vista y analizar la próxima cita liguera ante la SD Logroñés, que tendrá lugar el sábado a las 18.00 horas en Las Gaunas.



Semana de trabajo y estado de la plantilla: "Es una buena noticia que podamos tener a la gente disponible, quitando lo de Davo, que es una pena. Hoy hemos tenido que acortar un poco el entrenamiento porque se ha puesto el campo peligroso para los jugadores".

Sanción a Davo: "Es una pena que un futbolista no pueda ejercer su trabajo casi tres semanas seguidas por una acción que es una tontería de patio de colegio. Es una pena. Tenemos que acatar las decisiones de otros, nos guste o no nos guste".

Sustituto de Davo: "Tenemos que valorar a Barbero. La lesión ha sido larga. Es normal que necesite un periodo de adaptación. Cada día le vemos mejor pero vamos a esperar a tomar la última decisión. Ahora también tenemos la suerte de tener también a Raúl y podemos elegir, el sábado tomaremos la decisión".

Calendario próximo ante rivales de la mitad baja de la tabla: "La semana pasada ya planteábamos el partido de Fuenlabrada como un reto contra un tipo de rivales que se nos atascaron en la primera vuelta. Hicimos una demostración del nivel que queremos dar en ese tipo de partidos. Vamos partido a partido. Todos hacemos vistazos a largo plazo pero sólo podemos ir partido a partido. Estamos en buena dinámica y con una energía positiva importante y queremos mantenerla. Tenemos una oportunidad de continuar con la remontada. Vamos a tener un partido de máxima dificultad, a cara de perro, y tenemos que ir con todo".

Estado de Barbero: "Está con algunas molestias, que es normal después de tanto tiempo. Al principio, cuando vuelves, la ilusión te lleva en volandas pero luego el cuerpo empieza a demandarte cosas porque el fútbol es muy exigente. Vamos valorando con él y los servicios médicos y en función de lo que yo vea, tomaremos la decisión".

Posible debut de los dos nuevos fichajes: "No debutaron el otro día porque el partido no dio para que salieran. El otro día se fueron dando las circunstancias para que salieran otros compañeros. Además, están conociendo lo que hacemos, acaban de llegar, están más cerca de estar adaptados. De cara al sábado ya son dos más, por supuesto".

Gestión del optimismo con la remontada: "Cuando todo el mundo es negativo, hay que ser positivo, y cuando todo el mundo es positivo, hay que ser cauto y tener humildad. Estamos en un buen momento, lo sabemos. Pero es importante mantener la humildad. Si nos dejamos llevar por los halagos, nos vamos a debilitar. El vestuario en ese aspecto es experimentado y tiene los pies en el suelo. El sábado tenemos un partido dificilísimo. Ellos vienen de dos empates seguidos y en Barcelona acabaron el partido casi para ganarlo. Tenemos que estar preparados porque el rival nos lo va a poner muy difícil".

¿Posibilidad del regreso de Lucas a la punta?: "No destierro nada pero tampoco suelo dar pistas. Intento no mentiros pero tampoco os cuento toda la verdad".

Importancia del balón parado y la energía de Pablo Martínez: "El balón parado estadísticamente oscila entre el 30 y el 40 por ciento de los goles de los equipos en ligas profesionales. Es una faceta muy importante. Es una buena noticia que seamos un equipo que en ese aspecto esté tan bien. Tenemos la suerte de tener grandes lanzadores y grandes rematadores. Además, el equipo lo trabaja y cree en ello. Y Pablo, además de tener mucha calidad, tiene una energía buenísima y es una gran noticia que esté con nosotros".

Plan a seguir con Martín Ochoa: "Está en dinámica normal y entrena con normalidad. Ahora tenemos que ir valorando semana a semana cuál es la mejor decisión con él. Es presente y futuro del Depor. Queremos que tenga un papel importante en el primer equipo, pero para eso es importante que los chicos jóvenes tengan minutos. Vamos a ir gestionando eso y cuando entendamos que no va a tener minutos con nosotros, pueda tenerlos abajo. Sobre todo buscando la progresión de Martín, que es lo más importante".

El rival, la SD Logroñés, tras otro cambio de entrenador: "Aitor Larrazabal está en la búsqueda en la que estamos todos los entrenadores cuando llegamos a un sitio nuevo. Ha probado cosas diferentes. La semana pasada contra el Barça B empieza de una manera y luego trabaja de otra. Estamos preparando el partido con las dos posibilidades que más está repitiendo pero también se han incorporado dos jugadores en la última semana de mercado. También creo que él, con las piezas que le han quedado tras el mercado, va teniendo más clara su idea. Es un equipo y un entrenador que manejan difrentes estructuras".

¿Te ha sorprendido el nivel de los canteranos?: "No me ha sorprendido. Desde que llegamos creíamos que había ese potencial aquí. Veíamos cómo se trabaja en la base y teníamos claro que hay potencial. El tema de la cantera es trabajar, darles las herramientas y, cuando creemos que están preparados, darles la oportunidad. Abegondo es clave en el presente y futuro del Deportivo y es el camino que queremos seguir".

Gestión de vestuario sin minutos para Salva Sevilla y Valcarce: "Salva Sevilla lleva sin jugar tres partidos. El día que tomamos la decisión contra la Ponfe apuesto por José Ángel y Villares y el resultado está ahí, hemos ganado los tres partidos, pero Salva me parece un espectáculo como compañero, profesional y futbolista. Deberíamos poner en valor todos su profesionalidad. No se puede entrenar mejor que Salva Sevilla. Es absolutamente imposible. Es un diez. Estoy seguro de que va a tener minutos. Y Pablo Valcarce, lo mismo. Tiene una carrera que nadie se la ha regalado. Hay que respetar mucho las carreras de los futbolistas. Por circunstancias no ha entrado en las alineaciones pero su día a día es buenísimo y no tengo duda de que nos va a aportar como todos los demás".

Estado de los tocados: "Están todos disponibles. Durante la semana vas jugando con las cargas pero de cara al sábado cuento con todos".

Iano Simao: "Está en plena adaptación. Son puestos de mucha responsabilidad. Un extremo un balón y no pasa nada pero un defensa, si lo pierde, te puede costar más. Está en pleno crecimiento, tiene un potencial físico espectacular, y su margen de mejora está en entender un poquito más el juego".

¿Mejoría a partir del cambio de esquema o del crecimiento de los jóvenes?: "Todo tiene peso. Quitar cualquier factor de la ecuación, cambiaría la ecuación. Me inclino más por la energía. Creo mucho en las energías. Por eso insisto tanto en lo importante que somos todos aquí. No se puede medir, no hay nada que lo pueda cuantificar, pero creo que es lo más importante. Ahora ahí dentro hay una energía muy positiva, un viento que nos empuja, y tenemos que seguir empujando".

¿Qué te parece el 'efecto piña'? ¿Ya te has comprado disfraz?: "Es necesaria la fruta para la dieta (ríe). No he comprado disfraz. Si ganamos en Logroño, igual me compro uno".

Buen momento de Lucas: "Todos sabíamos que ese momento iba a llegar. El potencial de Lucas está ahí. El resto del equipo hemos pasado una travesía por el desierto, todos sufriendo porque las cosas no salían como queríamos, pero Lucas se ha mantenido de pie, ha trabajado cada día como el que más y los resultados acaban llegando".

¿Viste la acción de Massimo Benassi en el descanso del partido ante el Fuenlabrada?: "No vi nada. En el descanso voy como un zombi pensando en el 1-4-3-3, el 1-4-4-2... Me puede hablar mi mujer que no me entero, no sé ni dónde estoy".