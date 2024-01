Idiakez: "Somos capaces de remontar cualquier distancia"

Imanol Idiakez, entrenador del Deportivo, compareció en rueda de prensa para analizar la actualidad blanquiazul y el partido que mañana enfrentará a su equipo en Riazor (19.00 horas, TVG-2 y FEF TV) ante la Real Sociedad B, segundo mejor visitante dle Grupo 1 de Primera Federación.



Regreso tras el parón navideño: "Con ganas. La victoria dle último partido nos reforzó a todos por cómo fue. Fue una demostración de personalidad y orgullo. Esas remontadas en campos tan difíciles nos hacen mejores. Queremos empezar a darle la vuelta a nuestra temporada en Riazor".

¿Es especial para ti el partido ante la Real Sociedad B?: "Es especial. Es el club de mi vida y de mi corazón, pero tengo los cinco sentidos puestos en el Depor, en intentar conseguir una victoria fundamental, que nos daría un impulso muy grande. Deseando que Riazor se convierta en un fortín, que por ahora no lo hemos conseguido, y dar alegrías a la gente".

¿Qué debe hacer el Depor para mejorar en casa?: "Fuera estamos siendo solventes salvo un par de accidentes. En casa ha habido días que no hemos estado acertados, que no hemos estado bien, como ante el Sestao. Tenemos que interpretar mañana lo mejor posible el partido, entendiendo el rival que tenemos delante, y luego, acertar. Hacemos muchas cosas buenas de área a área y a ver si somos capaces de acertar en el área".

Problema de gol y de efectivos en ataque: "Tenemos gente, no nos hemos quejado de bajas en toda la temporada, no lo vamos a hacer ahora. Ximo se ha incorporado, Barbero ha dado pasos adelante y puede estar cerquita de incorporarse al grupo... Vamos sin excusas".

¿Esperabas tener ya algún fichaje del mercado invernal aquí?: "No, no espero ni dejo de esperar nada. Me centro en mi trabajo. Hemos tenido tiempo para desconectar y ahora me centro en lo que tengo delante, que es la Real B".

¿Cómo gestionas el grupo un posible mercado con varias salidas y entradas?: "Lo mejor que podemos. Entendiendo las dificultades y preocupaciones de futbolistas, cuando pueden ver su puesto peligrar, intentando ayudar a todo el mundo a que se centre. El negocio funciona así, nos guste o no, y lo más importante es el equipo".

¿Cómo están los tocados?: "Berto (Cayarga) ha vuelto, Kevin ha tenido un proceso vírico y Davo también ha entrenado hoy con normalidad".

Una Real Sociedad B con talento: La desventaja de jugar contra rivales de este tipo, que quieren el balón, la calidad y que te obligan a hacer otro juego. La Real B tiene futbolistas muy importantes, que han debutado en Champions y que vienen de clubes como el Chelsea o el Athletic. La Real invierte mucho en cantera. Nos plantea un partido diferente, más de mano a mano, y a ver si somos capaces de imponer nuestra calidad".

Iano Simao: "Es un chico preparado, está haciendo una muy buena temporada en el Fabril. En función de lo que vaya decidiendo Fernando (Soriano), veremos sus opciones"

¿Cuántos movimientos esperas en el mercado?: "Yo les he pedido a los Reyes ganar a la Real B. No me muevo de ahí porque aquí cada resultado lo cambia todo. Estoy centrado en eso".

¿Es remontable la distancia con el Celta Fortuna?: "Sí. En cada año se ven remontadas así. Nosotros somos el gran potencial y si nosotros estamos al nivel que tenemos que estar, somos capaces de remontar cualquier distancia".

¿El estado de Martín Ochoa influía en tus decisiones de alinearlo o no?: "Me influía, claro. Cuando sabes que tiene esos problemas, que son importantes para competir, me influía. No lo podíamos contar por los rivales, pero me condicionaba y sobre todo al chico".