Idiakez: "Me recupero rápido, me doy ventaja a mí mismo"

El Deportivo completó esta mañana la segunda sesión de la también segunda semana de pretemporada, más exigente, con dos días de doble turno y un entrenamiento-partido este sábado ante el Fabril en Abegondo.

Un encuentro que será a puerta cerrada y primer test para los pupilos de Imanol Idiakez, que sudaron las casi dos horas de entrenamiento en la Ciudad Deportiva.

El técnico blanquiazul volvió a exprimir a sus jugadores, en un entrenamiento que contó con una importante presencia de público debido a la jornada festiva. “Me recupero rápido, me doy ventaja a mí mismo, ahí tengo que hacer el esfuerzo para recuperar”, pedía el preparador durante un ejercicio de pases en el que, tras completar el número indicado, el grupo de jugadores podía marcar gol.



“Ponte de cara rápido para recuperar el espacio”, pedía a sus futbolistas, que dispuestos en equipos, si perdían el balón, tenían que intentar ganarlo en recuperación en uno de los cuatro espacios dispuestos, con un portero en cada uno de ellos.



Además de los habituales cancerberos, con nómina del primer equipo, Germán Parreño, Ian Mackay y Alberto Sánchez, ayer se les unió el canterano Hugo Ríos.



Habituales rondos

Después del calentamiento previo, la sesión había comenzado con los habituales rondos de pase.

Una tarea que, aunque suele ser del gusto de los jugadores, no está exenta de exigencia y, en el caso de que alguno pudiese dormirse, ahí estaba Idiakez para pedir a sus futbolistas que apretasen los dientes.



“Hay que meter la pata, descanso con balón”, arengaba el míster, para que los dos herculinos, que tenían que tratar de robarla, ‘echasen el resto’ para hacerse con el esférico. “Esto no para, si me duermo me la roban”, advertía en otro momento de la sesión el preparador, al tiempo que pedía una y otra vez “ritmo”.

Primer doble turno

Mañana el plantel herculino se someterá a la primera de las dos jornadas con doble sesión, la matinal a las 10.30 horas y la vespertina a partir de las 19 horas, ambas en Abegondo.



Previamente, como está siendo habitual en esta pretemporada, la plantilla al completo almorzará de forma conjunta en las instalaciones de la Ciudad Deportiva de los blanquiazules.