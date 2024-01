El entrenador del Deportivo Imanol Idiakez ve como una oportunidad el imponerse este domingo al Celta Fortuna, no como un ‘duelo trampa’ por las implicaciones que trae consigo enfrentarse al filial del eterno adversario.



“Lo vemos como oportunidad para ganar tres puntos, ante un rival directo, que era el líder, que está por encima de nosotros. Si les vencemos podemos ganarles el golaveraje. Es una oportunidad para darle continuidad a la victoria del otro día (ante la SD Ponferradina), ilusionarnos con el rendimiento y para que aquí dentro nos lo creamos del todo y que la gente se lleve otra alegría”, anunció, admitiendo que sacar los tres puntos en Balaídos sería “un subidón”.

Dar normalidad al duelo



A nivel mental y aludiendo a la forma en la que encaran el duelo, apeló a darle “normalidad” y afirmó que ahora, a diferencia de la primera vuelta, cuentan con un psicólogo que “es muy bueno (Joaquín Sorribas) pero que “milagros no hace”.



“Este partido tiene un contexto para nosotros que todos sabemos. Si te dejas llevar por los pensamientos, las consecuencias negativas de perder, de ahí no sales. Estamos pensando en las (cosas) positivas, en llevarnos victoria en Balaídos, ganar a un rival directo, ganar otro golevaraje. Es la única manera de enfrentarte a ese miedo y la mejor manera para ello es ilusionarse. Vamos a Vigo, vamos a por ellos y si ganamos el domingo nos vamos hacia arriba definitivamente”, zanjó.

El preparador no quiso mojarse y afirmó que en este tipo de partidos no hay claramente un favorito. “No hay favoritos, es un partido de 50/50. Nos llevan seis puntos, están haciendo una temporada espectacular, pero el Depor, vaya donde vaya, su objetivo es ganar”, asumió. Para el míster blanquiazul, una de las claves será que su equipo tenga la pelota. “Si les dejamos hacer su fútbol, tienen espacios y pueden combinar, son buenos, pero nosotros también tenemos muestras armas. Nosotros vamos con la moral alta, el equipo estuvo a gusto en el campo (la pasada jornada ante la SD PonFerradina)”, reconoció. Para él será un partido “de tú a tú, dos equipos que no se esconden, que quieren atacar. Ojalá que al final del partido seamos favoritos”, aclaró.

Un equipo reconocible



Pensando en el once que se encontrarán Idiakez prevé pocas novedades “quitando Hugo (Álvarez), que depende de que juegue o con el primer equipo”. Por ello aguarda por “el once de gala el domingo (por mañana). No espero muchos cambios, es un equipo, como le pasa a los filiales, muy ofensivo, con capacidad de generar y de hacer gol”, comentó.



Para Idiakez, no obstante, “sin pelota son peores”. “Ellos están modificando un poco la posición de Román. Tienen gente por delante de la pelota, con comportamientos estables. Llevan dos años con el mismo entrenador, saben lo que hacen”, apostilló.



Sin embargo, puntualizó que “dentro de su estabilidad tienen comportamientos que pueden variar. Estamos preparando el partido tratando de hacer pequeñas sus virtudes y por ahí encontrar sus debilidades”, comentó.



Rememorando la primera vuelta, en la que el Depor perdió por la mínima, rememoró que el cuadro blanquiazul no se encontró el partido: “En la ida no estuvimos a gusto. Ellos encontraron el gol y en la segunda parte nos falto creérnoslo. Hemos vuelo a ver el duelo de ida, no estuvimos finos, pero nos tiraron menos de lo que nos pareció. Vamos a ver si somos capaces de que nos tiren aún menos".