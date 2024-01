El entrenador del Deportivo, Imanol Idiakez, afirmó estar contento por lograr los tres puntos y dar además una alegría a la afición en Riazor.



“Necesitábamos (ganar) por la gente, en Riazor tenemos un déficit, a la afición no le hemos podido dar lo que queríamos. Hoy ha visto buen equipo y energía y es lo que nos gustaría hacer todas las semanas. Hicimos un buen partido, una alegría. Estoy contento por los chicos y la afición. Ganar al líder, un rival directo y una alegría para la gente. En casa les hemos dado menos alegrías de las que querríamos”, admitió.





Bajas de última hora



Habló sobre dos jugadores que se cayeron a última hora de la convocatoria, Pablo Martínez y Paris Adot.

“Hay unos protocolos de creo de 12 días para Martínez (para volver a jugar), Paris hizo una prueba hoy (por ayer) y tiene una pequeña lesión y no ha podido”, aclaró.



También hizo especial, al ser preguntado, por la buena actuación de David Mella, que volvió a salir de inicio.

“David ya había jugado como titular algún partido, luego tuvo la lesión y son chicos jóvenes, que a nivel físico necesitamos que se pongan. Los esfuerzos que hacen son explosivos, se tuvo que ir (fue uno de los cambios), para que no se nos lesione. Siempre nos da, tenemos en él grandes esperanzas”, aclaró.



Asimismo, declaró que es “una gran noticia que se haya adaptado tan bien en el lado derecho, le da versatilidad al equipo”. Y siguió ahondando en su estado físico: “Es muy joven, no le da para aguantar partidos enteros y vamos a ver si conseguimos que lo haga (que aguante los 90 minutos). No soy ciego y a mí me gustan los buenos”.



Además, tuvo buenas palabras para la actuación de Dani Barcia: “Muy contento por Dani, cuando pasó lo del Celta os dije que eran experiencias para mejorar y desde entonces Barcia no ha hecho más que mejorar. Trabaja todos los días de maravilla y ha hecho un señor partido”.



Sobre volver a estar en playoff admitió la importancia. "Somos humanos, cuando miras la clasificación y ves que eres quinto y quedan 18 jornadas el ánimo sube”, zanjó.