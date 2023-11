Idiakez: “Merecimos más, me quedo con la segunda parte”

El técnico del Deportivo, Imanol Idiakez, lamentó que volvierona dejarse dos puntos en el descuento.

“Es una pena, difícil de explicar, hemos hecho un partido para ganar bien, muchas ocasiones. El resultado no hace justicia, me da pena por los chavales, la gente que ha venido. Me quedo con la segunda parte del equipo y hemos merecido más premio”, argumentó, que cree que “si el partido en el 60 va 0-3 nadie se habría sorprendido”.



Cree que fallaron en el tanto de Cubillas: “En esa última jugada nos metimos abajo y no defendimos bien esa opción, pero el global del partido es nuestro. Hay que seguir, pero pocos peros al trabajo del equipo”.

Considera que, pese a todo, el Deportivo, ha dado un paso al frente. “Tenemos que recuperarnos del golpe, jodidos hoy por dos puntos perdidos. El equipo, quitando Irún lleva unas semanas compitiendo bien y cuando no gana es casi perder dos puntos. El punto no nos vale pero si el domingo ganamos lo haremos bueno".