Idiakez: "El mercado es complicado y la gente se quiere aprovechar a veces del Depor"

Imanol Idiakez, entrenador del Deportivo, compareció en rueda de prensa para analizar el partido del domingo en Riazor (19.00 horas) ante la Ponferradina, líder de la categoría con diez puntos de ventaja sobre el conjunto coruñés, y valoró las posibles ausencias de cara al duelo ante el equipo berciano, además de la evolución del mercado de fichajes.

Estado de la plantilla: "Tenemos fuera a Alberto, el portero, con una lesión muscular. Cayarga, Retu, Balenziaga, sancionado, y Ochoa son baja. Tenemos alguna duda por gripes. Yeremay estuvo convalenciente pero en principio estará recuperado, Lucas tiene un golpe y Pablo Martínez también estará cerca".

¿Una final contra la Ponferradina?: "Es un partido muy importante. Quedan 19, quedan muchos puntos en juego. Ya sabemos donde estamos situados. Viene el líder, un equipo con buenos resultados y es un gran reto. Nos tiene que motivar a todos y esperemos que saquemos el partido hacia adelante para ir hacia arriba en busca del objetivo que buscamos".

¿Algún cambio táctico ante la Ponferradina?: "Intentamos ser ofensivos casi siempre. La idea es imponernos a los rivales. Hay días que se pueden más y otros menos. Lo vamos a plantear para ganarlo. Tendremos un rival con fortalezas evidentes y alguna otra cosa que intentaremos explotar".

¿Es sostenible aguantar mentalmente tantas finales?: "Esos son versos. Esto es fútbol y sabemos que el camino es largo. Si le preguntas a un maratoniano en el km. 20 si da por perdida la maratón, los que van sextos te dirán que pueden ganarla. Va a haber muchos vuelcos en la clasificación. Estamos convencidos de que tenemos opciones para conseguir el objetivo".

¿El objetivo es ascenso directo o ascenso vía playoff?: "Todos queremos ascender de primero pero si acabamos ascendiendo, como si es de décimo quinto, aunque claro que no se puede".

Mella, ¿revulsivo o titular?: "Es una pregunta que me hago cada semana. Veo las posibildades de David y lo que nos aporta. Desde el banquillo hacen falta cambios y tener en el banquillo recursos es importante. Pero también me planteo que pueda empezar en el once".

Situación de Valcarce y Hugo Rama: "Los rendimientos a veces se encuentran más rápidos y otras veces tardan más. Entendemos el mundo en el que vivimos, de lo inmediato, pero a veces las cosas tardan. Estamos trabajando con ellos para que ayuden al equipo y es el objetivo. Hemos tenido muchas circunstancias en el equipo en forma de lesiones pero estoy convencido que Hugo, Valcarce y los demás van a ofrecer el rendimiento que tienen".

Baja de Balenziaga y posibilidad de fichar en el lateral izquierdo: "Sabemos que tenemos la lesión de Retu y tenemos una dificultad ahí. Fernando está buscando cómo solucionarlo. Hay que completar las fichas y hay una serie de condiciones que nos limitan, pero la última decisión la tiene que tomar Fernando".

Iano Simao, ¿al primer equipo?: "Veo a Iano con buenas condiciones pero no es solo Iano, hay una serie de limitaciones y eso condiciona".

Balance de la primera vuelta: "Me he quedado lejos de lo que me hubiera gustado. Soy el máximo responsable y yo tengo un nivel de autocrítica a veces hasta excesivo. Vengo con la intención de ayudar al Deportivo, que es mi ilusión".

¿Te sientes fuerte y respaldado?: "Sí, estoy yendo al gimnasion todo lo que puedo (ríe)".

Estado de Pablo Martínez: "Se mezcla lo profesional con la salud y eso siempre es prioridad. Ha ido de menos a más. Hoy estaba optimista pero luego están los médicos, que son los que tienen que tomar la decisión. Tengo claro que la prioridad es la salud de Pablo".

La Ponferradina: "Es un muy buen equipo como nosotros y como los rivales que estamos peleando las plazas de arriba. Está en buena dinámica. Tiene un dato curioso que es que fuera de casa tiene resultados buenísimos y sabemos la dificultad que tiene. Tiene organización, velocidad, gol y ahora con Borja Valle ha mejorado. Tengo la confianza de que podemos ganarle. Fuimos capaces de empatarle con uno menos".

Estado de Paris: "Paris está con una sobrecarga pero entiendo que sí va a llegar. Normalmente llega porque es un tío que tira para adelante".



Estado de Barbero: "Está en ese proceso de cuando vuelves de una lesión importante. Se dobló la rodilla el otro día pero necesita que le pase eso para coger confianza. Va a necesitar tres o cuatro semanas para que tenga sustos y se ponga al ritmo de los demás".

¿Qué necesita fichar el Depor en el mercado?: "Es una cosa que tiene que quedar de puertas para dentro. El mercado y los rivales se beneficiarían de cualquier declaración. Solo pienso en Ponferradina y Riazor y en esa ilusión de empezar la segunda vuelta y ser capaces de empezar con buen pie".



Estado de Cayarga: "Toda la semana pasada lo intentó, pero le volvió a molestar. Está en esa situación de que no recaes pero no terminas de tener confianza".

¿Te imaginabas a 19 de enero sin fichajes más allá de Puerto?: "Tengo mucha imaginación. No sé sabe. El mercado es complicado y tiene unos tiempos. Vas a por un jugador y fichar para el Depor es difícil porque la gente se quiere aprovechar a veces".

¿Es complicado fichar en el Depor?: "Es maravillosamente complicado todo aquí".

Renovación de Villares: "Una grandísima notica para el Depor. Simboliza los valores que deberíamos buscar para el Deportivo. Los tiene todos. Es un ejemplo a seguir. Está en madurez y creciendo. Va a ser mejor futbolista cada semana. Me alegro muchísimo por él y ojalá pueda vivir la vuelta del Depor a donde le corresponde con él dentro".