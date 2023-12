Idiakez: "Llevo 30 años en esto y ya se cómo funciona el asunto"

Imanol Idiakez, entrenador del Deportivo, compareció en la rueda de prensa previa al partido a domicilio del domingo (17.00 horas) frente al Barça Atlètic y habló sobre su delicada situación en el banquillo del equipo blanquiazul tras los malos resultados obtenidos en el inicio de liga.

“Lo llevo lo mejor que puedo. Estoy pensando en el Depor y no en mí. Cuando te mandan mensajes que parece que has fallecido ya, pues tienes que mirarte al espejo para ver que estás vivo. Yo puedo estar o no de acuerdo con determinadas actitudes pero tengo toda la ilusión del mundo de ganar el domingo. Las estadísticas dicen que algo bien estamos haciendo pero los resultados no lo dicen así”, declaró Idiakez, que respondió de manera escueta al ser preguntado por un posible ultimatum: "No me lo ha comentado nadie pero llevo 30 años y ya se cómo funciona el asunto”.

El técnico vasco también se mostró consciente de la inmediatez que impera en la sociedad actual, pero destaca su confianza en el proceso. “En la vida cuando siembras una semilla a veces tarda en florecer. Vivimos en la sociedad de lo inmediato, de los cambios, y la sociedad no tiene paciencia en los procesos. La flor acabará saliendo. Si nos ponemos a analizar todas las cosas que nos podían haber pasado de mejor manera, tenemos toda la mañana aquí para hablar, hay que insistir, no queda otra”.

Asimismo, Idiakez recalcó que lleva muchso años en esto y ha levantado "algunas" situaciones como esta "y otras no". "Yo no me voy a echar, me van a echar otros. ¿A mí me jodería que alguien decida que no siga? Claro, hace tiempo que no estaba tan ilusionado, me encanta todo de la ciudad y me gustaría llevar al Deportivo a dónde merece".



Estado de Hugo Rama, Yeremay y Mella

En el capítulo de bajas, Idiakez habló sobre el estado físico de Hugo Rama, ausente en el entrenamiento de hoy, y dijo que no lo descarta para el partido ante el Barça Atlétic. "Creo que hay alguna opción. Las sensaciones no son tan malas, así que vamos a esperar. Tengo esperanzas”. Además, el entrenador donostiarra aclaró que valorarán la posible titularidad de Yeremay, que repareció el pasado fin de semana: "Tenemos que valorarlo. Hay que tener en cuenta sus sensaciones. Ha dado un paso muy importante. Ha completado la semana con normalidad. Para todo el partido no está".

Del mismo modo, Idiakez se mostró cauto aunque optimista con el estado de Mella, que encadenó su tercer entrenamiento completo con el grupo: “Estamos deseando ver a muchos jugadores en el campo y la gente desequilibrante es una alegría que estén de vuelta. Vamos con Mella como con Yeremay la semana pasada. Sus sensaciones han sido mejores de las que esperábamos”, apuntó, al mismo tiempo que dijo de Yeremay y Mella que "son dos jugadores más específicos, extremos puros, de mano a mano, de encarar, de driblar, y eso evidentemente nos da muchas opciones”.



Partido ante el Barça Atlétic

Imanol Idiakez también analizó el importante encuentro ante el Barça Atlètic, cuarto clasificado con siete puntos más que el Deportivo. "Es un filial en un momento muy bueno. Tiene calidad por todos los lados y está en una racha muy buena. Juega en su casa, tiene ADN Barça, tiene variantes y está bien trabajado. Lidera con nosotros alguna estadística de la temporada”, aseguró el míster blanquiazul.

Por otro lado, Idiakez afirmó que el plan de partido contará con diversos matices y cambios, algo habitual en su metodología. “Modificaremos cosas como siempre. Además, el rival, por sus características, nos va a obligar a pasar momentos que hasta ahora no hemos pasado muchos. Somos el segundo equipo con más posesión después de ellos. Nos van a pelear la pelota y nos va obligar a hacer las cosas bien sin balón”, apuntilló.

Falta de gol de Lucas

Idiakez prosiguió la rueda de prensa asegurando que está tranquilo a pesar de la falta de acierto de cara a puerta de Lucas Pérez, llamado a ser el líder del ataque blanquiazul. “Hablo mucho con Lucas e intento hablar con todos. La confianza de los delanteros depende de los goles pero no veo a Lucas con falta de confianza. Está buscando el rendimiento de todos y no hay duda de su implicación. Estoy convencido de que los goles de Lucas van a llegar. Me preocuparía que no estuviéramos teniendo ocasiones pero las estamos teniendo”, dijo.

El jugador que sí vio puerta el pasado fin de semana fue Diego Villares e Idiakez valoró su presencia más cerca del área en el último encuentro. “Uno intenta buscar soluciones con las bajas que tenemos. Estamos teniendo muchas situaciones de centros laterales y quizá Lucas no es un rematador de cabeza experto. Y necesitamos un cabeceador porque ahora mismo no lo tenemos en plantilla. El gol del otro día es fruto del trabajo. Estamos insistiendo en eso. Es la flor de la que hablo, acabará florenciendo”.

Por último, Idiakez fue preguntado por las declaraciones de Davo en rueda de prensa, donde dijo el pasado miércoles que "los pitos no ayudan". Por su parte, el técnico aseguró que "la afición del Depor es sagrada y pase lo que pase en los próximos meses, seré siempre un deportivista más, es la mejor afición que he visto".