Idiakez: "Estoy seguro de que cuando Lucas empiece a marcar, no va a parar"

Lucas Pérez vive su peor estreno liguero de cara a portería. El delantero de Monelos ha disputado once partidos, 931 minutos y aún no ha sido capaz de estrenar su cuenta realizadora en la liga 2023-24. Pero su entrenador, Imanol Idiakez, no pierde la confianza en el artillero coruñés y está convencido de que "cuando empiece a marcar, no va a parar".

"Sólo el fútbol puede explicar algunas cosas porque Lucas, no sólo la capacidad que tiene, sino que ha tenido ocasiones, está trabajando fenomenal, se está partiendo la cara, el otro día en Tarazona hizo un partido buenísimo, que lo normal es que hubiera acabado con dos goles, pero lo único que podemos hacer es animarle, es un jugador buenísimo y estoy seguro de que va a marcar, es cuestión de cuando empiece a marcar y estoy seguro de que cuando empiece, no va a parar", aseguró este mediodía en rueda de prensa.

Sobre la polémica que se ha generado, tras las palabras de Paris Adot, quien el jueves dijo en rueda de prensa que aún no habían analizado en vídeo el partido del pasado fin de semana, contra el Tarazona, respondió a los periodistas: "Lo analizamos todas las semanas y está analizado. Lo hemos analizado esta semana. Le preguntaste a Paris el jueves antes de entrenar, ¿verdad? pues está analizado".

El preparador vasco profundizó más sobre el tema: "Los vídeos los vemos en función de la semana. Yo soy el entrenador y decido qué día vemos los vídeos, cuándo los analizamos. Yo veo nuestros partidos dos o tres veces, los editamos y luego los analizamos con los jugadores. Hay semanas que los vemos el martes, esta lo hemos visto el jueves y otras, los vemos el viernes, depende de cuando yo considero".

Sobre el duelo en el Municipal de Tarazona, dijo que "fue un partido en el que tuvimos muchas situaciones de gol, que lo normal es que en el minuto 80 hubiéramos llegado 0-2 o 0-3, pero metimos ese gol en el 86 y luego nos marcaron en el descuento. Algo más pudimos hacer, como tener la línea más alta, pero hay un remate muy bueno de Cubillas, que es un delantero muy bueno. Creo que el rendimiento del equipo el otro día es bueno a nivel de fútbol, lo normal es que lo hubiéramos ganado bien, pero nos está costando cerrar los partidos en algunos casos y hacer ese segundo gol. Pero no tengo muchos reproches con la gente porque en la segunda parte hicimos un acoso al Tarazona y estoy convencido de que éste es el camino".

Análisis del primer tercio de la competición:

"Insuficiente en cuanto a resultados, sabemos que no estamos donde queremos estar. El objetivo a día de hoy no se cumple, pero estamos centrados en el proceso. El primer tercio de competición ha sido muy accidentado, han pasado cosas que no suelen ser comunes, pero los análisis se hacen al final. Han pasado cosas para ver situaciones diferentes durante la temporada, para aprender y tanto accidente, tanto viento en contra nos va a ayudar a avanzar y encontrar el rendimiento que queremos".

Hubo polémica con tus palabras de que no te interesan los puntos:

"Que no me importan los puntos ahora mismo, quiero decir que estamos a tiempo de todo, que lo que me interesa es que el equipo sea capaz de competir regularmente. Estamos en noviembre, a tiempo de remontar cualquier desventaja que llevemos y lo que se trata es de llegar al camino que queremos. Ahora estamos en el camino y sabemos a dónde queremos llegar, que es en mayo".

Muchos cambios de sistema, de jugadores:

"Cuando los resultados positivos se acumulan, los entrenadores cambiamos pocos jugadores. En este caso, además de que los resultados no han sido buenos, ha habido muchas lesiones que me han obligado a cambiar la plantilla. Pero la parte buena de esas situaciones es que hemos visto diferentes posibilidades. Es la parte buena de la parte mala".

Osasuna Promesas y Svensson:

"Max ha alternado jugar en banda y en punta, es un futbolista que tiene unas capacidades que son importantes para ellos, un filial bien construido, que sin ir más lejos ha ganado 0-2 en León, que el día del Barça perdió en el último minuto, es un filial con calidad, físicamente muy fuerte en los duelos. Nos va a poner el partido complicado y tenemos que buscar nuestra mejor versión".