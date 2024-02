Idiakez: "Estamos muy centrados en el paso, el camino se hace andando"

Imanol Idiakez, entrenador del Deportivo, compareció en la sala de prensa de Abegondo antes del partido del domingo en Riazor ante el Tarazona (19.00 horas) para analizar la actualidad del equipo blanquiazul y valorar las características del próximo rival.

Semana de trabajo con todos disponibles: "No tenemos queja de la semana. Tenemos a todo el mundo disponible. Siempre hay que controlar un poco la semana pero llegamos todos en condiciones".

Tarazona, próximo rival: "Es un equipo que lleva 20 goles en contra, es muy difícil de meter mano en ese aspecto. Muy organizado, ganador de duelos, nos va a plantear un partido de cerrarnos espacios y tiene capacidad de contraatacar y en el balón parado".

¿Remontada hacia el liderato?: "Estamos muy centrados en el paso. El camino se hace andando. El equipo ha entendido hace muchas semanas que despistarnos con cosas en el medio plazo no nos ayudaba. Estamos centrados en el siguiente partido. Las victorias siempre ayudan a tener un ánimo más positivo pero no hemos aflojado. Ha habido una parte de la temporada que se ha pasado mal y ahora que va bien, nadie quiere salirse del camino. El domingo tenemos una oportundiad pero también una dificultad. Probablemente (el choque ante el Tarazzona) va a ser diferente a los últimos partidos".

Partidos ante rivales que se puede cerrar: "Hace dos semanas con el Fuenlabrada vinimos y contamos que venía un tipo de rival que sobre todo en la primera parte de la temporada se nos habían atascado, sobre todo en Riazor. Era un reto para nosotros solventar ese tipo de partidos y lo hicimos con el Fuenlabrada y también con el SD Logroñés fuera de casa. Cuanto más ganas, más difícil es el siguiente por la expectativa del rival. Sabemos que el Tarazona se está jugando la vida y cuando un equipo está en esa situación, lo deja todo en el campo. Además, conociendo a su entrenador, soy consciente de que van a preparar cada detalle para intentar minimizarnos y hacernos daño. Venimos de dos partidos de cuatro y cinco goles pero, ojalá me equivoque, lo más probable es que el domingo sea un partido de pocos goles. El reto es estar preparados para eso".

Papel de Ximo Navarro: "Es un futbolista de Primera División, de una capacidad indudable que en la primera parte de la temporada las lesiones no le han dejado tener continuidad. Él se ha propuesto mejorar en algunas cosas en ese sentido para intentar no caer. Es una gran noticia para nosotros que pueda enlazar partidos porque es un futbolista de altísimo nivel".

Estado de Barbero: "Está mejor esta que la semana pasada. Esta semana ha ido a mejor, le vamos cuidando. Los servicios médicos están trabajando un montón con él y, como es natural, estará en mejores condiciones según vaya acumulando minutos".

Reto de recuperar jugadores: "Al entrenador y a la persona le encantaría que jugaran todos los 90 minutos. Cuando ves a gente tan profesional trabajar cómo trabajan cada día y luego tienes la limitación de poner once y hacer cinco cambios, es una frustración porque sabes que ellos lo sufren. Pero la prioridad es el partido, el rendimiento inmediato y la propia competición te va a ir dando oportunidades. Por eso las plantillas son tan amplias. Lo que no podemos dar en minutos los domingos lo intentamos compensar entre semana. Es una gran noticia para nosotros que la gente que no tiene minutos, trabaje como trabaje".

Tarazona sin Cubillas: "Tenemos un pequeño gafe con Cubillas en el Depor. Ellos tienen a Guiu y han fichado a Ballo, que tiene mucho poder físico. Así que creo que tienen sustitutos y no creo que cambie el planteamiento".

El Depor, el último en jugar en varias jornadas: "No se suele poder elegir (el horario) así que lo que te toca, te toca. Hace unos años me pasaba viendo los resultados de los demás casi sufriendo y cuando te haces más mayor te das cuenta de que eso es sufrir por sufrir. Jugar antes o después cambia un poquito. Si juegas último estás un poco más en tensión pero con lo que queda de liga todavía no cambia mucho".

Estado del césped de Abegondo y Riazor: "El club ha hecho un gran desembolso este año. Desde que llegamos en verano ha habido un cambio importante, se ha invertido mucho en empleados y en la empresa que cuida los campos. Entendemos que tanto Riazor como Abegondo están cada día un poco mejor".