El técnico del Deportivo, Imanol Idiakez, se mostró muy disgustado por el rendimiento del equipo, sobre todo la segunda parte, con sendos goles recibidos en pocos minutos.



“Hemos hecho 20 minutos de la segunda parte mucho más que deficientes. En cuanto a la actitud, duelos, regresos, apretar... Nos ganaron por intensidad, por querer y eso no lo podemos permitir”, indicó. Para él, en esos primeros 20 minutos aclaró “nos podían haber metido cuatro”.



Algo que tiene que marcar un punto de inflexión en el equipo. “Nos tiene que hacer reaccionar. Estamos en el camino equivocado si nos creemos que por llevar la camiseta del Depor y el escudo vamos a pasearnos en esta categoría, lo tenemos jodido”, dijo.



Además, lamentó que el millar de hinchas desplazados no pudieron irse con una victoria. “Estoy disgustado por la gente que ha venido, la gente se merece otra cosa. Fue la peor segunda parte desde que estamos aquí. Tenemos que mirarnos dentro y hacer autocrítica, nos hemos torcido mucho del camino”, comentó.

No quiso pensar en si el Depor tiene que ir o no a por refuerzos en el mercado invernal y apeló a mirar hacia dentro. “No hay mercado que valga, eso es evadir los problemas. Lo tenemos aquí delante y tenemos que solucionarlo con los que tenemos. Hay que elevar el rendimiento”, pidió.



Cree que en los partidos, “hasta ahora ha habido de todo, pero hemos bajado los brazos, hemos dejado de competir y de estar en el campo”. “Tenemos que hacer lo que esté en nuestra mano para sacar de la gente (el nivel). Hay gente que no está dando el nivel que esperábamos y yo el primero. Soy el máximo responsable. Hay que decir dentro las cosas que necesitamos y sacar rendimiento,. No es propio de nosotros lo visto hoy (por ayer), zanjó.