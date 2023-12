Se conscientes de las dificultades pero que estas sólo sirvan para salir reforzados. Así es como entiende el fútbol y la vida Imanol Idiakez que, en una rueda de prensa en Abegondo que puede ser, o no, la última como técnico del Deportivo, hablaba de la importancia de que sus jugadores sean conscientes de que se van a encontrar con dificultades mañana ante el Arenteiro y que tienen que tratar de igualar todo lo que los de O Carballiño pondrán en O Espiñedo.



“Tenemos que estar preocupados por las dificultades, que esta Miku, y si no entendemos todo eso… Estoy intentando convencerles, esta categoría es muy igualada y para el Depor en algunas cosas es más complicada, porque todo el mundo juega el partido del año contra nosotros”, avisó el míster durante su comparecencia de prensa.



Sobre los pupilos que entrena Javier Rey comentó que “ellos están con la ilusión de haber recuperado la categoría, el primer paso es respetarles. Nos van a obligar a ajustar cosas respecto al juego, tendremos que igualar su intensidad y poner el fútbol”.



Además, habló sobre cómo el aspecto mental pudo hacer mella en el equipo ante el Sestao cuando el plantel, para él, bajó los brazos. “El domingo fue la primera vez que sentí en Riazor que el equipo bajaba los brazos y tiene mucho que ver con lo mental, aunque también futbolístico. Las piernas pesaban, no encontrábamos los espacios, no estábamos preparados para afrontar el partido como tocaba. Los rivales, por mucho que no lo queramos ver, tienen sus armas y los partidos se hacen difíciles. Les decimos que nobajen los brazos, la cabeza, que no se contagie el desánimo. Cuando no crees en lo que haces en el campo es la muerte y el rival se apodera del partido”, alertó. Para él se trata de “humildad también, el futbol profesional esta muy igualado y en ese aspecto tenemos margen de mejora”.

No cree, no obstante, que hayan infravalorado a los adversarios, y volvió a hablar de un cúmulo de infortunios desde el inicio liguero. “Hemos tenido accidentes desde la jormada uno. No creo que hayamos minusvalorado a los rivales, las cosas no han salido. Las ‘meigas’, como se dice aquí, no están empujando hacia nuestro lado. Pero eso es pasado. Ahora tenemos Arenteiro y una temporada por delante, estamos a tiempo para conseguir el objetivo. No seríamos el primero en ir de abajo hacia arriba. Los equipos campeones salen fuertes de los baches y obstáculos. La vida son dificultades y si las afrontas sacas beneficio sobre ellas”, remarcó.

Centrado en el Depor



Sobre su futuro, volvió a apelar a seguir trabajando y que sólo le interesa el bien del club. “El Depor no está consiguiendo lo que queremos. Vosotros (los periodistas) estáis diciendo desde hace dos semanas que me van a echar. Lo voy a repetir hasta que deje de estar aquí. Pienso en el Deportivo, es mi objetivo primero. Incluso el día que no esté aquí le voy a desear lo mejor y mientras esté aquí pondré mi granito de arena”, argumentó.



Declaró que él hasta el último día iba a darlo todo por el Depor y si acababa saliendo lo haría con la conciencia tranquila. “He tenido una vida con muchos golpes: a nivel deportivo (en referencia a las lesiones) y no es la primera vez que estoy en dificultades. La vida es eso y estoy luchando por algo que quiero y deseo y se lo intento transmitir desde el trabajo (a los jugadores) y el tener la conciencia tranquila. Si alguien algún día decide que no esté en el Depor estaré en mi casa y tendré la conciencia tranquila de que hice todo lo posible", zanjó.