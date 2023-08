Idiakez: “Si mi compañero no está mejor que yo, no se la doy (la pelota)”

El ‘librillo’ que el entrenador Imanol Idiakez va desvelando semana a semana muestra por dónde quiere que vaya este Deportivo de cara a la temporada 2023-24. El control del esférico, el no perderlo y que los pases sean buenos forman parte de algunas de sus premisas y así trata de inculcárselo día a día a sus jugadores.

“Si (mi compañero) no está mejor que yo no se la doy (la pelota)”, comentaba a sus pupilos durante un ejercicio esta mañana de pases por objetivos.

Tarea



Los jugadores, dispuestos en dos equipos de nueve, tenían que efectuar un número de pases (20) seguidos para poder introductir posteriormente el balón en una de las cuatro porterías pequeñas, sin oposición.

Lo ideal era que fuesen a un toque, sin conducción, aunque en ocasiones estas entregas no eran de primeras. Asimismo, el preparador daba indicaciones a los futbolistas, que estaban dispuestos en diferentes posiciones del campo y cómo tenían que comportarse en función de donde estaban. “Informaos dentro”, pedía el técnico mientras que comentaba que “los de fuera pensando”.



Además, quería que sus hombres no se olvidasen de ir llevando la cuenta del número de pases que había, para que supiesen cuando tenían y podían efectuar los disparos a las mini porterías: “Si no contáis no vale”.

Pérdida y a robar



Otro de los aspectos en los que están insistiendo el míster vasco en este pretemporada es en que el jugador no se lamente cuando pierda el balón y que al momento se active para volver a hacerse con el esférico, cuanto antes pueda mejor. Ayer durante la tarea volvió a insistir.



“Pierdo y estoy”, decía, siendo consciente de que una pérdida de esférico suponía tener que volver a iniciar la cuenta de los pases. Además, quería que sus jugadores pensasen “rápido” y que el balón circulase con fluidez y rapidez.

Variantes



Posteriormente, se fueron introduciendo los porteros en el ejercicio, que participaban con los pies y que ayudaban en la consecución de la meta del ejercicio.

Lo hicieron tanto Ian Mackay, como Alberto Sánchez y Germán Parreño.Con la inclusión de los metas y tras varias series finalizaba el trabajo alrededor de las 11.45. Una sesión en la que Idiakez dejaba patente que todavía quiere pulir más a su Depor.