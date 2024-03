Idiakez: "Es un buen punto, no hemos estado finos"

Imanol Idiakez, entrenador del Deportivo, compareció en rueda de prensa tras finalizar el partido entre el Nàstic y el Depor (1-1) que deja al conjunto coruñés como líder de la categoría con un punto de ventaja sobre los catalanes. El técnico vasco analizó el encuentro, que vio desde la grada debido a su sanción, y valoró el punto conseguido.



Valoración del partido: "Ha sido un partido de empate. En la segunda aparte hemos tenido dos ocasiones al inicio. No hemos finiquitado y ellos han podido robar y nos han empatado. En la parte final no hemos podido generar. Es un buen punto y hemos ganado el golaveraje. No hemos estado finos. Pero hasta el empate ellos no estaban generando nada, excepto el gol. Hasta el empate era más probable una contra nuestra que el gol. Es un buen gol el de ellos. No hemos podido defender a Concha y al final no hemos podido enganchar la pelota. No hemos estado cómodos. No hemos estado como en las últimas semanas, nos hemos encontrado con dificultad de verdad".



Estado de Mella: "Tiene hinchado el pie, el tobillo, a ver si se queda en poco. Yo espero que no sea mucho. Hay que esperar pero espero que se quede en un esguince".



Valorar el punto conseguido: "Es difícil. Llevamos muchas semanas ganando con muchos goles pero es prácticamente imposible mantener eso en este nivel. Otros días hemos estado mejor con pelota. Eché de menos que después del gol nos pusiéramos más a jugar. Habríamos podido picar a su espalda. No hemos sido capaces. No es el día más brillante pero es normal con un rival de la entidad del Nàstic".



Actuación de Germán: "Ha hecho muy buen partido. Ha hecho dos paradas de equipo campeón. La dificultad de los porteros que le tiran poco es parar una de las dos que te llegan. Ha hecho un partido de portero de equipo importante, de equipo de arriba".



Buen punto: "El punto es muy bueno. Le hemos ganado el golaveraje y es un buen punto porque no hemos sido superiores. Es lógico en el fútbol de este nivel. En un partido muy igualado hemos sacado un buen punto".



Importante el oficio del equipo: "Hablamos de oficio, de saber jugar este tipo de partidos. Ellos han llenado el campo y han puesto todo lo que había que poner. En la primera parte nos han pillado en dos transiciones que ha parado Germán. En la segunda, hemos empezado bien pero o finiquitas con el 0-2...".



Pena por no matar el partido: "Con el 0-1 y tanto espacio a su espalda, uno se imagina el 0-2. Pero no se ha dado porque el Nàstic es un gran equipo, que ha hecho un gran trabajo. Hay muchos equipos metidos en el lío".



Ambiente en el Nou Estadi: "Hemos visto al Nàstic en Primera, en Segunda... Es un estadio con una muy buena afición junto con la nuestra, que es la mejor. Cada día me parece una competición más bonita la Primera Federación".



Los cambios: "Yeremay no ha encontrado la inspiración. Cambié jugador por jugador. No he visto claro cambiar la estructura ni quería dar un mensaje al equipo de meterse atrás".



Ver el partido desde la grada: "Es una mierda. Los entrenadores tenemos que estar abajo. Arriba lo vemos fácil pero no puedes llegar a tiempo. Por suerte, tenemos a Mario (Gibanel) y Álex (Antón) abajo. Queda una semana de purgatorio. Desde arriba parece todo muy fácil. Entiendo que la gente a veces raje pero abajo es diferente".