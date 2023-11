El Deportivo presentó unas cuentas en las que informaba de que había incrementado en gasto en la plantilla en 1,5 millones, llegando hasta los 5,2 de cara al ejercicio 2023-24.

Pero, a pesar de la profunda regeneración en todas las líneas, con 14 nuevas altas y apenas supervivientes del curso pasado (Mackay, Pablo Martínez, Jaime, Villares, Yeremay y Lucas Pérez) el equipo no termina de carburar.

No todos los males del Depor, aunque se suele erróneamente pensar, están en el banquillo. También hay que mirar al verde y a los que compiten en él, los futbolistas.

La realidad es que el Depor tiene números de equipo que pelea por no bajar y que el plantel no está mostrando el nivel que se le presupone.

Fichajes de última hora, futbolistas que llegaron sin pretemporada y han tenido que ponerse a punto sobre la marcha, plaga de lesiones, jugadores que no están rindiendo al nivel mínimo, a pesar de llegar con un buen cartel de sus respectivos equipos... Muchas razones parea explicar los porqués del rendimiento de una plantilla que dista mucho de lo esperado y exigido.