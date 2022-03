Ian Mackay: "Solo pido que nos piten lo que es, que no nos regalen nada"

El portero deportivista Ian Mackay dejó claro en rueda de prensa el enfado que existe en el plantel blanquiazul acerca de los últimos arbitrajes recibidos; concretamente el más reciente, ante el Racing de Ferrol, en el que Ruiz Álvarez no vio un claro penalti por mano de Yeferson Quintana. "Estamos fastidiados porque es una jugada muy clara, solo pido que nos piten lo que es, que no nos regalen nada", dijo.





El arquero blanquiazul considera que el videoarbitraje ayudaría a evitar errores tan monumentales como el del pasado sábado en Riazor. "Lo del VAR es importante, sería un punto a favor para la competición", agregó.

El jugador de O Ventorrillo se convirtió en uno de las héroes del derbi al detener un cabezazo nítido de David Rodríguez. "Ahora no voy a ser el mejor del mundo por una parada, intento darle la máxima normalidad", expuso.





Preguntado por la recuperación de su lesión de tobillo, reflexionó en voz alta. "Fue un poco más de lo que se esperaba al principio pero el cuerpo médico trabajó espectacular y lo conseguimos. Desde que me dijeron lo de la lesión solo pensaba en jugar contra el Racing", confesó.





Por último, el cancerbero quiso buscar una explicación a la mala racha de resultados por la que atraviesa el Deportivo. "No estamos todo lo fluidos que nos gustaría y nos está costando aprovechar las ocasiones; confío en mis compañeros, Miku y Quiles, y, una vez que entre la primera, van a entrar todas", apostilló.