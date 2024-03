Gorka Santamaría: "Yeremay es una bomba; posee esa magia con la que ha nacido"

Los problemas musculares han traído de cabeza al exdeportivista Gorka Santamaría desde mediados de noviembre de 2023. Pero el delantero bilbaíno regresó a la competición el pasado sábado, disputando la última media hora del duelo del Nàstic frente al Arenteiro, justo a tiempo para medirse este domingo a su exequipo en el Nou Estadi.

Mucho has sufrido durante estos tres últimos meses.

Sí, tuve una rotura en el isquio y al principio era una lesión de cuatro semanas, más o menos, pero en dos semanas estaba entrenando con el equipo, intenté forzar porque teníamos pocos efectivos arriba y volví a recaer. Entre una cosa y otra, dos meses y pico me he tirado para curar bien el isquio. Era una zona complicada, pero poco a poco estoy intentando recuperar la zona completamente porque ya tengo cerrada la cicatriz, pero no he estado cómodo del todo.

¿Cómo has llevado el largo tiempo de recuperación?

Mal, porque no soy de lesionarme y tener una rotura por primera vez y una recaída, lo he llevado regular. Encima, me gusta mucho entrenar, así que lo he pasado mal por tener que estar fuera, pero también he intentado aprender de todo esto.

Has regresado justo a tiempo para el partido del domingo contra el Depor. ¿Un duelo especial para ti?

Especial va a ser porque me reencuentro con muchos amigos y seguro que va a ser un día muy bonito para los deportivistas y gente del Nàstic. Espero conseguir los 3 puntos, pero siempre le deseo lo mejor al Depor y a toda su gente, y ojalá que cuando termine la temporada los dos equipos podamos celebrar el ascenso.

Ojalá que cuando termine la temporada los dos equipos podamos celebrar el ascenso



Ya te enfrentaste a tus excompañeros en Riazor en la primera vuelta. ¿Qué sentiste en tu vuelta al estadio coruñés?

Mucha alegría de volver a Riazor, de ver a la gente, que la inmensa mayoría me ha tratado con muchísimo cariño y respeto, y reencontrarme con compañeros con los que tenido muy buena relación, como Pablo Vázquez, Yeremay, Villares y gente que no son jugadores y que les tengo muchísimo cariño. Fue bonito reencontrarse con ellos en un estadio como Riazor, que es de otra categoría.

¿Has hablado con algún excompañero sobre el duelo del domingo?

La semana de enfrentarme a exequipos, no me gusta hablar en exceso con mis excompañeros. El día del partido sí nos ponemos al día y bromeamos, pero la semana no me gusta molestar ni generar piques que al final quedan en anécdotas porque los dos tenemos el mismo objetivo y fuera del campo podemos ser amigos, pero dentro cada uno buscará su beneficio.

Estuviste la pasada temporada en el cuadro blanquiazul, pero apenas jugaste 13 partidos, con un rol muy secundario y terminaste saliendo en el mercado de invierno. ¿Te fuiste con la sensación de que no te dieron suficientes oportunidades?

Es verdad que me fui con la sensación de pensar que si hubiera tenido más oportunidades, podía haber dado algo más, pero no le guardo ningún rencor. En este caso, cuando llegó Óscar Cano, sí pensaba que iba a tener mayor protagonismo, porque me conocía, pero habló conmigo y me explicó que buscaba lo mejor para el equipo en el contexto que veía y necesitaba otro perfil de futbolista. Me quedé con la cosa de haber podido hacer números y haber disfrutado más allí, pero el fútbol es así y son cosas que pasan. Igual la culpa también fue mía porque no estuve al nivel que se esperaba y ya está. Te queda un poco el mal sabor, pero he tenido la suerte de estar allí y disfrutar de un club y unas ideas que son de Primera División, que no todo el mundo tiene esa suerte.

Me fui del Depor con la sensación de que si hubiera tenido más oportunidades, podía haber dado algo más, pero no le guardo ningún rencor

Cuando visitasteis Riazor en la primera vuelta, erais líderes y el Depor estaba instalado en la zona media de la tabla, pero os ganó con un gol de Pablo Martínez, mientras que ahora es al revés. El cuadro coruñés lleva siete triunfos seguidos, ha marcado 21 goles en los cinco últimos partidos y es el nuevo líder. ¿Asusta?

No asusta. Tratamos al Depor con el mismo respeto que al resto de los rivales y somos conscientes del potencial que tienen. Lo raro era lo que estaba pasando en aquel momento. Tienen un potencial grandísimo y los goles y la racha de los últimos partidos es descomunal y raro de ver, pero se van a encontrar con un Nàstic muy rocoso y muy duro, que encaja poco. Vamos a ver quién se impone y quién es capaz de superar a su rival. Nuestra racha también es buena e intentaremos sacar los tres puntos y ponernos por delante en la tabla. Sabemos que ahora mismo está en un momento de forma casi imparable, pero no son invencibles y trataremos de romper esa racha.

¿Cómo se ve desde fuera esta reacción del cuadro herculino en el último mes y medio, después de que su entrenador llegara a estar con un pie fuera?

Mi sensación es que era un equipo totalmente nuevo, con un entrenador nuevo que tenía que conocer a los jugadores, la manera de trabajar de la cantera, porque hemos visto que muchos de los canteranos están teniendo muchos minutos y ofreciendo un muy buen rendimiento. Es un simple hecho de dejar trabajar, que todas las piezas vayan cohesionando y ahora mismo están en un momento en el que se conocen, se gustan y están en la parte buena de la temporada cuando, además, llega lo más importante de la competición.

Antes el Depor necesitaba la pelota y dominar para ganar, pero ahora es capaz de hacer daño sin necesidad de tener el balón, ya que practica un juego más vertical y a la contra es letal. ¿Cómo se afronta un partido ante un rival tan versátil y en un estado de forma tan bueno?

Con los niveles de alerta al cien por cien. Cuando un equipo es muy versátil y te puede hacer daño de diferentes maneras, no te puedes relajar ni un segundo, pero se van a encontrar un rival de esas mismas características, somos un equipo muy versátil, que se siente cómodo sin balón, pero que cuando lo tiene puede tener posesiones largas y generar mucho peligro. También poseemos muchos registros y somos el equipo que más peligro ha generado a balón parado. Ambos equipos tenemos perfiles muy similares y va a ser un duelo bonito y que va a suponer un liderato. Aunque no va a ser un partido definitivo, porque queda mucho todavía, pero va a ser importante.

Los goles y la racha de los últimos partidos del Depor es descomunal y raro de ver, pero se van a encontrar con un Nàstic muy rocoso y muy duro, que encaja poco

Lucas Pérez, con el que no llegaste a coincidir en el Depor porque el mismo día que tú finalizaste tu contrato, él firmó con la entidad blanquiazul, lleva nueve goles y 16 asistencias este curso, pero es que encadena cinco partidos marcando (6 tantos) y dando pases de gol (9). Son números de crack.

Lucas Pérez es un jugador de otro nivel, que para la categoría es una súper estrella. El Depor tiene la suerte de contar con él y beneficiarse de todo lo que aporta, que no son sólo goles, sino también muchísimas asistencias y aporta ese grado de experiencia que necesitan muchos compañeros. Intentaremos tenerlo controlado, siendo conscientes de que puede liarla en cualquier momento, pero intentaremos contrarrestarlo con nuestros defensas, que son muy buenos y también tienen experiencia.

Con el que sí compartiste vestuario y minutos en el campo es Yeremay, que tampoco tuvo muchas oportunidades la pasada campaña, pero que esta temporada es uno de los jugadores claves del Depor y está en un momento tremendo. ¿Te sorprende su rendimiento?

No me sorprende porque el año pasado lo hablaba con él, Yeremay es una bomba y tiene un potencial brutal. Posee eso que muy pocos tienen, esa genialidad, esa magia, ese talento con el que ha nacido. Le faltaba continuidad, confianza, minutos y entender que si quiere vivir del fútbol y triunfar en el Depor, a lo mejor tenía que dedicarse por y para el fútbol y estar centrado únicamente en las cosas que tenía que mejorar tanto fuera como dentro del campo. Antes se decía que no tenía oficio y que sólo aguantaba media hora, pero eso se trabaja y ahora lo tiene. Además, es muy buena persona y una vez que todo eso ha pasado, va a triunfar seguro, ya sea en el Depor, que ojalá sea así porque él se siente a gusto allí y es un club que le puede aportar muchísimo, o en otro sitio, pero tarde o temprano le veremos en superiores categorías.

En las últimas jornadas, además de explotar sus condiciones como extremo, está actuando más por el centro.

Es que tiene una clase que le permite jugar donde él quiera y tanto por fuera como por dentro es muy peligroso y hay que tenerlo en cuenta. El Depor tiene muchas opciones, Mella que también está en un momento espectacular, Hugo Rama en un momento determinado...

Lucas es una súper estrella; intentaremos tenerlo controlado, siendo conscientes de que puede liarla en cualquier momento

Como dices, Mella es otro jugador que está a un nivel sobresaliente.

El trabajo de la cantera está dando sus frutos y Mella ya pintaba muy buenas maneras. El año pasado, cuando entrené y competí a su lado se veía que tenía madera para jugar en el Depor y ser un jugador importante. Es un futbolista muy potente y que te lleva de tu campo a zona de tres cuartos enseguida con su velocidad y desequilibrio.

¿Qué tipo de partido veremos el domingo?

Creo que va a ser muy igualado, con dos equipos que se respetan y que van a chocar un poco los estilos. No creo que se vaya a producir una victoria clara por ninguna de las dos partes, sino que el partido se verá marcado por los detalles. Creo que va ser un espectáculo para todo el mundo que va a venir, porque, además, va a haber un lleno o casi en el estadio.