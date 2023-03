Galán: "Ni éramos tan malos ni ahora somos tan buenos"

Alejandro Galán (12 de septiembre de 1999 –Calamonte, Badajoz) es uno de las grandes jugadores que tiene el Leyma Básquet Coruña.



El ala-pivot extremeño llegó a A Coruña sin mucha confianza después de un par de temporadas donde no jugaba lo que él quería. Por suerte, sus compañeros y entrenador (Diego Epifanio) le ayudaron a superar esa pequeña crisis.



Con ese gesto del equipo, se demuestra que el Leyma Coruña es una familia y que van todos a una. Eso se ve recompensado, aparte de con buen juego, con las nueve victorias consecutivas.

¿Cómo ves al equipo?

La verdad que ahora estamos en un momento dulce. Llevamos la mejor racha de victorias del club y estamos en un buen momento y al final creo que se ve reflejado en partidos como el de Almansa.

Al final, cuando estás en buena dinámica, cuando las cosas se ponen cuesta arriba, si estás bien, es más fácil de darle la vuelta a la situación.

¿Cuál fue la clave respecto a los primeros partidos de la temporada?

Yo creo que se notó mucho el paso del tiempo. Éramos un equipo bastante nuevo y Epi también exige bastante. Con el tiempo hemos dado un paso adelante en la defensa y a partir de ahí nos está siendo más fácil construir en ataque. Obviamente la química también influye porque ya nos conociendo más.

¿Siempre confiasteis en revertir la situación?

Todos creíamos en cada uno del equipo. Ni antes éramos tan malos ni ahora somos tan buenos,

pero creíamos que podíamos hacer las cosas mejor que como empezamos y creo que lo estamos demostrando.

¿Consideras esencial el apoyo de la afición en estos últimos partidos?

Por supuesto, ganar aquí se está volviendo algo muy difícil y en parte es gracias a ellos.

Al final creamos un clima muy bueno para jugar y se está demostrando que están viniendo rivales buenos y no están siendo capaces de ganar.

Epi dijo que uno de los objetivos era que la gente se sintiera identificada con el club

Antes mencionabas la racha histórica del club. ¿Le dais mucha importancia?

Por supuesto. Epi, desde el principio, nos dijo que uno de sus objetivos era que A Coruña, que todos sabemos que es una ciudad de fútbol y no pasa nada, se fuera sintiendo, poco a poco, identificada con el club, con el equipo y que tuviéramos más aficionados fieles. Creo que se está consiguiendo.

Al final, estáis demostrando ese espíritu de superación que tanto caracteriza a los coruñeses.

Sí. Es lo que intentamos todos los días que jugamos. Al final, nuestro objetivo, aunque suena muy típico, no es ir partido a partido, sino es intentar ganar los máximos posibles y esto a ver hacia dónde nos lleva en la clasificación.

Ir encadenando esas victorias o estar compitiendo bien está haciendo que ganéis más confianza.

Competir bien te ayuda a mejorar, pero competir bien y ganar está mucho mejor.

¿Veis factible llegar a la segunda posición?

Nuestro objetivo no es quedar segundos, es ganar. Y este fin de semana ganar, ir a Alicante y volver a ganar, y que venga a Andorra e intentar ganar. Cada día intentar ganar y a ver a dónde nos lleva. No nos fijamos ningún plazo ni ningún objetivo como quedar segundos, sino intentar ganar el máximo número de partidos.

¿Qué rivales consideras más peligrosos?

Palencia y Andorra, aunque tengan que venir los dos, llevan una buena racha. Ambos están siendo imparables y van a ser los rivales a batir. También metería a Burgos qué,

con los nuevos fichajes, está despegando.



Mencionabas a Andorra y Palencia, pero en los partidos que jugasteis allí estuvisteis muy cerca de la victoria.

Fueron dos partidos que, sobre todo en Andorra empezamos mal, pero en Palencia empezamos muy bien y creo que competimos a un nivel muy alto. Sinceramente creo que ese partido fue un antes y

un después porque nos demostramos que podíamos competir contra un equipo bueno y sobre todo fuera de casa, que era lo que más nos estaba costando. Nos jodió mucho porque al final, en parte, teníamos ganado el partido y nos dejamos ir. En Andorra, si no hubiéramos salido al principio tan dormidos, no hubiéramos ido a remolque y hubiese sido diferente.

Llegué un poquito falto de confianza

A nivel personal experimentaste un gran cambio, ¿cambiaste algo en tu rutina o simplemente fue que íbamos cogiendo más confianza con el equipo?

Sinceramente venía un año de un poquito complicado de no jugar cuando fui a Bilbao o volver a Alicante. No jugaba tanto como me hubiera gustado o no daba el nivel como me hubiera gustado. Es cierto que llegué a la temporada un poquito falto de confianza. Con el tiempo creo que, poco a poco, estoy volviendo un poco a retomarla y esa es la principal diferencia.

Tus compañeros también te ayudarían a superar ese proceso de falta de confianza en uno mismo.

Por supuesto. Al final pasamos más tiempo con nuestros compañeros que con nuestras familias. Si me tengo que apoyar en alguien es en ellos.

¿Con quién te entiendes mejor en el vestuario?

Con los dos que mejor me llevo son con Ingus (Jakovics) y con Javi Vega. Uno porque es veterano, juega en mi posición y tiene muchas cosas que enseñarme y otro porque hemos congeniado muy bien desde el principio.

¿Le pides muchos consejos a Javi?

Por supuesto, al final, hemos jugado en la misma posición y él tiene más años que un bosque (risas).

¿En qué faceta crees que puedes aportar un poco más?

Yo creo que en la parte ofensiva quizá puedo aportar un poco más. No es algo que me obsesione, pero yo creo que sí que podría hacer algo más.

Hablando de esa posible mejora en ataque, ¿qué preferirías: una canasta decisiva o un tapón decisivo?

Pues creo que un tapón decisivo, porque no me veo mucho tirando una canasta decisiva porque hay bastante gente por delante entonces.

¿Qué es lo que más te gusta de estar aquí en el Leyma?

Sinceramente, he estado muy a gusto desde que llegué porque es un club bastante familiar. Todo el mundo pone todo lo que está en su mano para que estés a gusto, estés cómodo, vaya bien, todo sigue adelante y eso me hace estar muy a gusto y muy cómodo en la ciudad.

Por último, ¿tienes algún sueño por cumplir?

Me gustaría ascender con el equipo, llegar a la ACB y poder jugar en ella con bastante continuidad.