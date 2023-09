Francos desea cambiar el sistema electoral federativo

Víctor Francos, presidente del Consejo Superior de Deportes, declaró que el objetivo de la entidad que dirige es “transformar el sistema electoral de las federaciones españolas, no solo la de fútbol”, para la que espera que se puedan celebrar elecciones el primer trimestre de 2024.



La dimisión de Luis Rubiales como presidente de la Real Federación Española de Fútbol, producida tras perder el perder el apoyo de las federaciones territoriales y la inhabilitación de noventa días por parte de la FIFA, es el reflejo de que la “resistencia del machismo en el deporte se han acabado”.



“Mientras este Gobierno esté al frente del deporte español, los cambios los vamos a hacer, y no hablo solo del fútbol, hablo en general”, confesó el presidente del Consejo Superior de Deportes, que no entró a valorar la citación para el próximo viernes de Rubiales en la Audiencia Nacional.



“No espero nada. Como soy de formación jurista y de profesión abogado, en las declaraciones siempre espero que la gente diga la verdad. Se intentará defender, solo faltaría en un estado de derecho, explicará sus razones y después decidirá el juez y lo que decida lo respetaremos”, apuntó.



Desde el CSD lo que sí esperan es que las elecciones a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol se produzcan en el primer trimestre de 2024.



“El deseo del CSD es que las elecciones sean en el primer trimestre del 2024. Es un deseo expreso y la sociedad española no espera otra cosa. Cualquier cosa que sea alargar ese plazo no se entendería y además sería entendido por la sociedad española de una manera no adecuada”, dijo.