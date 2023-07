La felicidad de Quiles tras firmar dos temporadas con el Albacete

Alberto Quiles ya es oficialmente delantero del Albacete. El máximo goleador del Deportivo durante las dos últimas temporadas ha expresado su felicidad en las redes sociales después de que el club manchego hiciera oficial el fichaje del atacante hasta el 30 de junio de 2025.

"Muy feliz por esta gran oportunidad. Estoy muy ilusionado y con muchas ganas de empezar. Nos vemos muy pronto", ha publicado el jugador onubense en su cuenta de Twitter e Instagram, junto al comunicado del Albacete en el que anunciaba la contratación del ex del Depor.

Por su parte, el Albacete anunciaba el fichaje con el título "Quiles acepta el desafío".

"Alberto Quiles Piosa (27 de abril de 1995, Huelva) se convierte en el segundo fichaje del Albacete Balompié 23-24. El delantero llega procedente del RC Deportivo de La Coruña y firma hasta junio de 2025", resaltaba la entidad albaceteña.

"En el cuadro gallego ha tenido una etapa sobresaliente. 72 partidos en dos temporadas en las que ha anotado 38 dianas, lo que le convierte en el máximo goleador histórico de Primera RFEF", ha resaltado el equipo manchego en el anuncio del fichaje.

"Perdón y gracias"

Quiles se despidió el pasado 20 de junio de la afición deportivista con un vídeo que se resumía en dos palabras: "Perdón y gracias".

"Hola deportivistas, me hubiese gustado dedicaros otras palabras en este final de temporada. Sin embargo, en la vida no siempre actuamos según nuestros deseos, sino sobre las circunstancias que se nos presentan en el camino. Si echo la vista atrás a estos dos años, me salen dos palabras. La primera es PERDÓN. El año pasado rozamos el ascenso como siempre lo habíamos soñado: junto a vosotros. Sin embargo, el destino fue muy cruel. Este año lo intentamos de nuevo, pero no hemos sido capaces de conseguir lo que os merecéis. La otra palabra que tengo que deciros es GRACIAS. Gracias por darme vuestro cariño desde el primer minuto. Gracias por haber alentado al equipo en los momentos buenos y, sobre todo, en los momentos más difíciles. Jamás podré expresar con palabras lo que me habéis hecho sentir con vuestro apoyo", destacaba Quiles en su adiós al Depor.

Ahora jugará con el Albacete en Segunda División, una circunstancia crucial para que el andaluz haya decidido marcharse del Deportivo y apostar por el cuadro manchego, ya que el conjunto blanquiazul afrontará su cuarta campaña consecutiva en la Primera RFEF, mientras que el Albacete le permitirá dar el salto al fútbol profesional.

Otro de los motivos, que en el conjunto albaceteño cobrará una ficha notablemente más alta de la que percibía en el Deportivo, ya que se estima que su sueldo ronda los 400.000 euros.