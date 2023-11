Feiraco venderá online la camiseta verde que homenajea a la mítica del Dépor de los años 90

Se podría decir que todo empezó con Martiño Rivas. El actor llevó a una entrevista en televisión la mítica camiseta verde del Deportivo de los años 90, la que llevaba la publicidad de Feiraco, y se desató un nuevo furor por esta prenda.

Hace unas semanas, feiraco puso en marcha la campaña “Todo se decide no campo”, en la que la épica futbolera se traslada al mundo de la ganadería. En ella, sus protagonistas visten una camiseta verde oliva que homenajea a la del Depor noventero. Y fue entonces cuando ya se desbocó la demanda del público, interesado en hacerse con una de estas prendas.

“Recibimos miles de solicitudes a través de todas as canles posibles: redes sociais, por teléfono, correo electrónico, de clientes, provedores... Algunha do máis inusual como un rapaz que, sendo un fiel seguidor do Deportivo, escribíanos para pedir unha camiseta, amosándonos unha fotografía da súa tatuaxe co logotipo de Feiraco. Mesmo nos chegaron peticións desde organizacións financieiras e de camisetas tamaño bebé. Este fervor levounos a realizar unha nova produción de camisetas e a poñer en marcha varias iniciativas para que todos os que o desexen poidan conseguila. Ao longo deste mes abriremos unha tenda on line", informan desde la empresa.

Incluso los supermercados Gadis se pusieron en contacto con Feiraco para conseguir alguna camiseta verde para sortear. Gracias a esta colaboración, se está realizando un sorteo en Instagram y Facebook, activo del 13 al 19 de noviembre, mediante el cual, accediendo a los perfiles de Feiraco y de Gadis se puede participar en un sorteo de cinco lotes de productos de la empresa láctea, en los que se inclue una camiseta de “Todo se decide no campo”, una caja de leche, un bolso de lona y un estuche.

Además, hasta el 4 de diciembre se sortearán 300 camisetas con las que llevan los ganaderos del anuncio entre todas las personas que compren una caja de seis litros de leche Feira y cubran unformulario que encontrarán en la web de la empresa láctea, en sus redes sociales y en los códigos QR de algunos supermercados.

El clamor tras el estren de la campaña publicitaria siguió al despertado por el coruñés Martiño Rivas, cuya aparición en Antena 3 con la camiseta verde del Depor hizo que en las tiendas de segunda mano remontara su precio hasta llegar a los 200 euros. Y es que esta camiseta verde oliva rememora al al Superdepor que ilusionó a toda una generación con su desempeño en España y también en los campos europeos.