Federer dice que Alcaraz hará "cosas increíbles" y será número uno durante mucho tiempo

El extenista suizo Roger Federer considera que el español Carlos Alcaraz es un jugador que hará "cosas increíbles en el futuro" y será el número 1 del mundo durante un largo periodo.

Federer, en una entrevista con la cadena de televisión estadounidense CNN, se mostró especialmente interesado en ver cómo Alcaraz juega sus primeros partidos en Wimbledon.

"Es en esos primeros partidos en los que la hierba es como esta alfombra, blanda, resbaladiza, hay que dar pasos extras, se empieza a perder confianza en los movimientos. Y antes de que te des cuenta, no estás jugando tan bien y las cosas se complican", declaró.

"Pero creo que tiene todas las herramientas y diferentes formas de ganar partidos. Y eso es lo que hace a los campeones", añadió.

Precisamente, Alcaraz, de 20 años y actual número 1 del mundo, declaró el martes que estaba "celoso" de que Federer no fuese a ver el partido que disputó con el francés Jeremy Chardy en su debut este año en el torneo de Wimbledon.

Alcaraz, que también dijo que le encantaría tener un poco de la elegancia de Federer en hierba, ganó en tres sets, por 6-0, 6-2 y 7-5.

"Una vez he terminado el partido y estaba en el vestuario, he visto que estaba por aquí y me he sentido celoso de que estuviera en la central y no en mi partido", dijo el español en rueda de prensa.

"Me alegra que siga por aquí, involucrado en el tenis. Seguro que cuando acabe tendrá muchísimas cosas que hacer y no sé si podré verle. Poder hablar con él para mí sería increíble. Me encantaría. Ojalá estuviera por aquí más días y pudiera ver alguno de mis partidos", añadió Alcaraz.