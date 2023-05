Factor emocional, cambios graduales y duelo a duelo, consignas para Rubén de la Barrera

La construcción de los equipos, la asimilación de automatismos y la consolidación de uno o varios sistemas de juego no es algo que se configure en un día. Se necesita, tiempo, trabajo y constancia. Tiempo es precisamente lo que no tiene Rubén de la Barrera, que ayer por la tarde dirigió su primer entrenamiento en el Deportivo y el sábado debuta a las 19.30 ante el Algeciras y con el playoff en el horizonte.



¿Cómo afronta un entrenador una situación así, en el que se exigen resultados inmediatos? Responde el técnico José Luis Lemos y el exblanquiazul y míster Carlos Brizzola. “Cuando un entrenador va un sitio es porque las cosas no funcionan. Hay dos aspectos a trabajar: los psicológicos y los tácticos. En el plano psicológico convencer a la plantilla de que son mejores de lo que creen que son y prepararlos emocionalmente para lo que viene, un ser o no ser. Cuatro partidos, dos de liga y los dos primeros de playoff y luego, si hay suerte y si lo merece, otros dos de playoff”, alerta.



También aboga por “sacar de la cabeza el peso emocional de jugar fuera de Riazor y preparar psicológicamente los posibles cambios que pueda haber en el once. Les afecta a los titulares, que a lo mejor no lo van a ser y a los que han sido poco titulares y ahora el entrenador piensa que tienen que jugar”, aclara.

Y por otra parte están “los aspectos tácticos y para eso no hay nada mejor que el partido a partido. No hay tiempo material de preparar un equipo como lo harías en pretemporada. Tienes que basarte en un dibujo y los movimientos para ese dibujo táctico, tanto en defensa como en ataque. Dentro de ese trabajo defensivo: dónde quieres ejercer la presión, quiénes van a las ayudas, a las basculaciones, las orientaciones, trabajar la estrategias defensivas y algo que creo que es fundamental y de lo que carecido este equipo: la falta de intensidad. Es necesaria más agresividad y ganar duelos y eso se hace a través del convencimiento.

El equipo no es ganador de duelos, pero tienes que defender donde quieras tú, no el rival, ser intenso y jugarte la vida en cada balón si quieres ser un equipo de ascenso”, aclara.



Mientras, en cuanto a la parcela ofensiva, cree que habrá algún trueque. “Pienso que va a haber cambio de titulares, de algunos, seguro que habrá cambios dentro de un sistema, el cómo se mueve el equipo, eso es lo que espero”, comenta, aunque apela por empezar “poco a poco, no puedes meter mucha información, porque eso produce desconcierto. Dos o tres cosas en ataque y en defensa. Cosas para que el equipo se dé cuenta de que algo está cambiando”, anota.

Focalizarse

Coincide José Luis Lemos en que lo importante es “simplificar bastante, adaptarte más al equipo que el equipo a ti. El entrenador necesita tiempo y no lo hay. Lo primero es el aspecto mental del cambio de míster, incidir anímicamente en la plantilla, es lo que va a pretender en este corto plazo de tiempo”, apostilla.



El cese de Cano y la llegada de De La Barrera espera que suponga un soplo de aire fresco, aunque advierte que no es garantía de éxito. “Anímicamente para todos es un punto para evitar ese miedo (a no subir), pero hay que ver los partidos, que no se complique. Que llegue Rubén no es garantía de que no vayas a sufrir, hay que asegurar el playoff, que está muy cerca, conocer a la plantilla de forma directa y planificar bien esas idas y vueltas a doble partido”, subraya.



Una promoción que, a diferencia del curso pasado, en el que el destino quiso que el coruñés se llevase el ascenso en el club de su vida, no será en sede única y se disputará durante un mes, algo que cree que puede ser beneficioso para que conozca más al equipo. “En este caso a él como entrenador le va a venir bien. Tiene dos partidos, asegurar el playoff, retocar cosas e incidir sobre todo la semana que viene al ser el partido fuera de casa, buena prueba. Casi son tres eliminatorias, es como se lo puede plantear, servirá como piedra de toque", zanja.