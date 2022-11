El exblanquiazul Donato, tras la derrota de Bolsonaro: "La guerra aún no ha terminado"

Incredulidad en las redes sociales ante el mensaje que subió a su Instagram el exblanquiazul Donato, ante la derrota de Bolsonaro en la segunda vuelta de las presidenciales de Brasil: "La guerra aún no ha terminado".

"El pueblo brasileño se despertó. No va a quedar así. Si la gente sale a la calle, se puede hacer una intervención militar. El comunismo no puede volver al poder. No se rindan”, añadió en su publicación.

A pesar de las múltiples críticas que ha recibido, el ex del Depor no solo no se retactó, sino que ha reafirmado su apoyo a Bolsonaro, incidiendo en su derecho a opinar conforme a sus ideas.

En su última publicación puso una foto al hasta ahora presidente de Brasil, y compartía la siguiente reflexión: "Si posteo esta foto con Bolsonaro o con alguien de la política que sea de derechas, conservador, que defiende a los que opinan favor de los principios de Dios, de la Patria, Familia y Libertad, contra el aborto, contra la ideología de género, contra la corrupción, contra ladrones, mentirosos, contra todo aquello que es lo malo, etc... Me llamarán lo que quieran porque yo digo lo que creo que es cierto, ir a las calles para protestar por tus derechos no creo que sea incitar el odio. Yo no soy perfecto, si pensáramos todos iguales, el mundo sería muy diferente", argumentó.