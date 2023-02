La etapa de O Gran Camiño se recortó porque "los corredores tenían miedo al descenso de Santa Mariña"

El director de O Gran Camiño, Ezequiel Mosquera, justificó la decisión de eliminar el paso por el puerto de Santa Mariña, de primera categoría, porque los ciclistas tenían “miedo” al descenso por las bajas temperaturas en la provincia de Ourense.



“Había opiniones de todo tipo pero la menos lesiva para todos era salir y evitar los dos pasos por Santa Mariña porque uno de los principales miedos de los corredores era el descenso de ese puerto. Nosotros éramos más partidarios de recortar, hacer la salida más adelante y hacer un paso por Santa Mariña, pero ellos tenían miedo”, afirmó a los periodistas.



El exciclista confirmó que al último puerto (Alto do Castelo) también se le recortan “dos kilómetros y medio” pero se mantiene “el muro” de la iglesia, donde entiende que se “romperá” el grupo.



“El puerto de Castelo está perfecto. Santa Mariña también lo estaba, el problema no era el tránsito sino el frío que tienes cuando vas mojado después de una bajada”, explicó.



Preguntado por si hubo consenso en el pelotón, Mosquera dijo que hubo “opiniones de todo tipo” entre los ciclistas y los directores de los equipos pero finalmente se acordó recortar 20 kilómetros la etapa y anular el doble paso por Santa Mariña.



“Había directores que estaban dispuestos a hacer la etapa más corta y subir Santa Mariña porque les interesaba estratégicamente porque con una subida a O Castelo ya sabemos quién va a ganar”, dijo en referencia al danés Jonas Vingegaard, líder de la prueba tras su exhibición ayer en Santa Trega.



En este sentido, apuntó que la solución adoptada es “la menos mala” porque el principal objetivo era evitar la suspensión como ya sucedió en la primera etapa por la nieve.



“Aquí no nieva nunca, tenemos una estación invernal que desafortunadamente abre muy pocas veces al año porque no hay nieve, y ahora está nevando en todo el norte de España. Tenemos que lidiar con eso como podemos, no queda otra”, manifestó.