Depor | Esta vez, se prevé victoria

Una temporada más, el Deportivo tiene que recurrir a los distintos Comités para ganar en los despachos lo que no pudo conseguir en el verde. Está en su derecho, evidentemente, aunque habría sido mejor no necesitarlo. Para eso, había que ganar en Lezama, pero el Depor no pasó del empate.



De nuevo le costó despertar en la primera parte y también en la segunda. Se encontró con un gol de Quiles en una transición defensa ataque en la que participaron Granero y Soriano y convirtió el máximo goleador, que lleva ya 14 tantos. No hacía justicia a lo visto en el césped, pero eso ya es lo de menos a estas alturas. El Deportivo hundió su defensa con el marcador a favor y el filial del Athletic le penalizó. En la recta final del partido, pudo llevarse el duelo, pero ni Miku, ni Bergantiños ni Doncel, que tuvo la más clara, acertaron.



Así que tras el empate, toca mirar a la Federación. El Deportivo ha preparado su reclamación por la alineación indebida por los dos jugadores del Athletic B que habían cumplido ciclo de amarillas antes del partido no disputado con el Extremadura. Para los vascos, ese encuentro computa, para los blanquiazules, la sanción tendría que haberse cumplido en la cita del domingo en Lezama. Y la razon le asiste.



Aunque el Bilbao Athletic sostiene que consultó a la Federación de manera verbal, lo cierto es que la respuesta del ente federativo no sería determinante por cuanto es el juez único de Competición el que adoptará la resolución correspondiente.



Son varios los casos de equipos (incluido el Deportivo en la temporada de la expulsión del Reus en Segunda), que, al contrario que el Bilbao Athletic, no aprovecharon un partido que no se llegó a disputar, y del que no se levantó acta, como los del Extremadura después de su exclusión de Primera RFEF, para cumplir una sanción. De hecho, si así fuera, los equipos podrían beneficiarse de esa circunstancia para limpiar a sus jugadores de amarillas en la cita con el Extremadura.



Aunque el reglamento de la Federación Española no es de todo concluyente, recoge en su artículo 56 del Código Disciplinario que las “sanciones de suspensión por partidos (...) implicará la prohibición de alinearse, acceder al terreno de juego, al banquillo y a la zona de vestuarios, en tantos aquellos (encuentros) como abarque la sanción por el orden en que tengan lugar, aunque por alteración de calendario, aplazamiento, repetición, suspensión u otra cualquiera circunstancia, hubiese variado el preestablecido al comienzo de la competición, en los partidos de la misma competición en que dicha infracción fue cometida”. Se entiende que eso es lo que se da en este caso.









La reclamación





La asesoría jurídica del Deportivo dispone de 48 horas desde la conclusión del partido con el Athletic B para presentar la reclamación. Es decir, tiene que efectuarse antes de las 14 horas de este martes. Al igual que el Deportivo otros clubes podrían denunciar, entre ellos, los que luchan con el conjunto vasco por la permanencia.



Una vez lo haga, el Juez Único de Competición dará traslado del expediente de la reclamación del Deportivo al Athletic Club.



El conjunto vasco tendrá un plazo para presentar alegaciones a la denuncia de los deportivistas.



La resolución, como mínimo, no llegará hasta la próxima semana. Además, tendrá posibilidad de recurso posterior por parte del equipo que no esté de acuerdo con la decisión del Juez Único de Competición.



El Código Disciplinario de la Federación Española de Fútbol (RFEF) determina en su artículo 76 que al club que alinee indebidamente a un futbolista por no reunir los requisitos reglamentarios para poder participar en un partido, perderá el choque por 3-0.