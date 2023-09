Esfuerzo sin premio para un Depor ambicioso con diez (0-0)

Después de un inicio de temporada con grandes sensaciones y la mejor actuación en una salida en años, el Depor fue más Depor que nunca, encarnado esta vez en la figura de Lucas Pérez. El capitán, hoy de cumpleaños, se pegó un tiro en el pie en el minuto 30 y fue expulsado por propinar una patada a un rival. El cuadro coruñés demostró, eso sí, que es un equipo maduro a pesar de estar en la tercera jornada y fue protagonista, pero no fue suficiente para lograr la primera victoria en Riazor. El Teruel se llevó un premio excesivo cuando apenas hizo trabajar a Germán Parreño, mientras que los locales gozaron de las mejores ocasiones, aunque de nuevo sin acierto, como sucedió ante el Rayo Majadahonda.

El sustituto del lesionado Yeremay en el once fue finalmente el canterano Mella, titular por primera vez en esta temporada, pero Imanol Idiakez se guardó otra sorpresa en el once con la entrada de Hugo Rama por Barbero, un cambio que desplazó a Lucas a la punta del ataque.

El partido comenzó, tras un mensaje de apoyo a Yeremay y un minuto de silencio por las víctimas del terremoto en Marruecos, con un Depor organizado en un particular 1-4-3-3 con Villares y Hugo Rama con libertad por delante de José Ángel. La movilidad del de Oroso fue clave en unos buenos primeros minutos locales, que rondaron el gol con un cabezazo alto de Pablo Martínez, el enésimo que no encuntra puerta por parte del central, y un ataque al que no llegó Lucas por poco.

El Teruel, agrupado en pocos metros y con Nacho Castillo tratando de taponar la salida local por medio de José Ángel, se prodigó poco en ataque pero Facu García, con un tiro que se marchó alto, pudo marcar tras un taconazo de Gabarre en el área.

Punto de inflexión

Al Depor le costaba robar en zonas de peligro y, además, el encuentro se le puso cuesta arriba con la expulsión a la media hora de Lucas Pérez. El ‘7’ recibió una pequeña provocación de Arnau Gaixas en forma de empujón en una jugada sin el balón por medio y el coruñés le respondió con una ligera patada. El árbitro lo vio y no lo dudó. Roja directa, la primera de la carrera del delantero, y cambio radical de panorama para el Deportivo.

Ya sin Lucas, Idiakez decidió situar a Hugo Rama en la izquierda, a Mella lo cambió a la derecha y movió a Davo a la punta del ataque. Un 1-4-4-1 con el que el equipo blanquiazul trató de bajar revoluciones al partido sabedor de que la segunda parte se podía hacer muy larga.

No obstante, las ocasiones claras hasta el descanso fueron del Depor. Villares probó suerte desde la frontal con un disparo que desvió Taliby en el minuto 37 y Pablo Vázquez, en el añadido del primer acto, se vistió de todocampista para anticipar, tirar un recorte en la frontal y probar un disparo raso que detuvo el portero.

Continuidad

Idiakez mantuvo el plan tras el descanso, aunque matizó las posiciones de Hugo Rama y Mella, más libres para pisar zonas centrales. El canterano casi hace buena esa consigna en el primer minuto de la reanudación pero su remate, tras una gran acción personal de Davo, se fue fuera.

A pesar de la inferioridad numérica, ni el Teruel se fue con todo a por el 0-1 ni el Depor renunció al ataque. De hecho, las mejores ocasiones siguieron siendo blanquiazules: Davo anotó un gol, bien anulado por fuera de juego ajustado, tras un pase filtrado de Rama; Mella envió fuera un zurdazo cruzado, y Pablo Vázquez y José Ángel calcaron dos cabezazos altos en sendos lanzamientos de esquina.

En el minuto 70, el técnico vasco dio entrada a Barbero y Cayarga por Hugo Rama y Mella para dotar al equipo de una referencia clara como ‘9’ y contar con dos encaradores en banda. El Depor, ya sin casi gasolina, lo siguió intentando pero estuvo a punto de pegarse otro tiro en el pie con una patada de José Ángel a Buenacasa que se saldó con tarjeta amarilla para el mediocentro.

Asedio final

A pesar del esfuerzo, el equipo coruñés embotelló al rival en los minutos finales. José Ángel tuvo el 1-0 con una volea desde la frontal que fue bloqueada por un rival y acabó en las manos de Taliby, mientras que poco después fue el turno de Davo, cuyo tiro fue desviado por un defensa y se fue rozando el palo.

El tiempo añadido solo sirvió para cabrear más a los aficionados blanquiazules con la actuación arbitral, demasiado permisivo con el Teruel, y para que Cayarga probase el lanzamiento directo en una falta directa desviada por Taliby. Decepción para un Deportivo que pasó de la euforia de Lugo a este chasco ante el Teruel.





DEPORTIVO-TERUEL (0-0):

RC Deportivo: Germán Parreño; Ximo Navarro (Paris Adot, min.87), Pablo Vázquez, Pablo Martínez, Balenziaga; José Ángel, Villares; Davo (Pablo Muñoz, min.87), Hugo Rama (Barbero, min.70), Mella (Cayarga, min.70); Lucas Pérez.

CD Teruel: Taliby; Sanchís, Carmona, Arnau Gaixas, Julen; Facu García, Tena, Nacho Castillo (Borja Romero, min.70); Ahn (Aparicio, min.46), Toni Gabarre, Borja Martínez (Correia, min.87).

Árbitro: Ruiz Álvarez (Comité asturiano). Expulsó por roja directa a Lucas Pérez en el minuto 30. Amonestó a Villares, José Ángel y Pablo Martínez, por el Deportivo; y a Gabarre y Buenacasa, por el Teruel.

Estadio: Abanca Riazor. 22.161 espectadores.