El equipo pone el foco en el Racing y en el lateral derecho

El lateral derecho lleva dando sobresaltos desde el inicio de la temporada. El curso empezó con Trilli como titular por las bajas de Alberto Benito y de Jorge Valín. Después, el canterano se lesionó con España y el puesto quedó vacante. Por él pasaron varios inquilinos, el propio Benito, Lapeña, Villares y Víctor García, que fue el que se asentó. Con la vuelta de Trilli, Benito y Valín, overbooking. Así que en el mercado invernal, el recién incorporado y el exfabrilista salieron del equipo, uno para desvincularse y fichar por la Cultural y otro, el coruñés, para marcharse cedido al Cornellà. Y la Ley de Murphy amenaza con cumplirse.



Ahora, con los laterales justos, uno de ellos reubicado a esa posición tras haber sido fichado para el extremo, está de baja desde hace días por problemas físicos que le mantienen fuera del grupo. Ayer, los deportivistas comenzaron la semana de trabajo sin Víctor García, que no estará recuperado para la cita con el Racing de Santander. Así que el único que queda es Álvaro Trilli, que completó el partido del pasado fin de semana ante la SD Logroñés en Las Gaunas y ayer departió con el médico y el técnico (no es la primera vez) en el césped de la Ciudad Deportiva de Abegondo, donde trabajó a menor ritmo en una sesión de recuperación para los titulares del partido de La Rioja y más intenso para el resto de los deportivistas.



Cabe recordar que la semana pasada, el Deportivo optó por dar descanso a Trilli en la Youth League ante el Dinamo de Kiev porque era el único lateral derecho disponible en la primera plantilla blanquiazul de cara a la cita con la SD Logroñés.



Así que ahora, al no haber recuperado a Víctor, es uno de los focos de atención en la preparación de la siguiente cita de la temporada, el partido ante el Racing de Santander el inmediato perseguidor de los blanquiazules. No obstante, se espera que pueda trabajar con normalidad en la jornada de hoy.



En una semana tipo ‘Champions’, con partidos domingo-miércoles-domingo, el Deportivo tiene que medir los esfuerzos para evitar el riesgo de que a algún jugador le pase factura la carga de partidos.



En Logroño, el técnico blanquiazul utilizó los cinco cambios, algo que no habitual en él, buscando tanto la frescura de los hombres de banquillo como el reparto de minutos para no sobrecargar a nadie.



Además, apenas hay tiempo para preparar el encuentro. Una sesión de recuperación, la de ayer, una de marcado carácter táctico, con repaso a acciones a balón parado y poco más, la de esta tarde en el Estadio de Riazor, y otra de activación mañana.