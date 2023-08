Engañosa derrota del Liceo contra el Barcelos el inicio de la gira portuguesa (4-2)

El Deportivo Liceo comenzó su habitual gira portuguesa con una engañosa derrota en el Municipal de Barcelos contra el equipo de la misma localidad, el primero de los tres amistosos en tres días.



Tres goles del décano luso en los tres minutos finales privaron al equipo coruñés de la victoria. Sin tiempo para el descanso, el jueves se medirá al Oliveirense y el viernes cerrará el ‘stage’ en la pista del Valongo, dos nuevos test de pretemporada.



Sin Bruno Saavedra, concetrado con la selección española sub-19, el Liceo afrontó los primeros compases del partido como lo que eran. Los minutos iniciales de una estancia no muy larga en el tiempo, pero sí exigente. No le pareció mal al conjunto de Paulo Freitas. Los 20 minutos que abrieron el amistoso no se caracterizaron por unas grandes oportunidades, ni de unos ni de otros.

Acción



La acción se animó con una internada de Sito Ricart, que fue derribado en el área del Barcelos y los colegiados decretaron el claro penalti. César Carballeira lo envió por encima de la meta de Conti Acevedo poco antes de redimirse. En el minuto 23, el ‘5’ verdiblanco colocó el 0-1 con un potente disparo lateral.

Tras el paso por los vestuarios, Miguel Rocha empató el encuentro nada más regresar a la pista (1-1, min. 26) para demostrar que la subida de ritmo también iba con sus intereses.

Pelota parada

Liceo y Barcelos se aguantaron mutuamente hasta que llegó el sector final del guion. Tal y como ocurrió en la mitad inaugural. En el 41, Sito volvió a ser objeto de pena máxima por parte de la defensa rival y permitió probar suerte a Tomás Pereira. El nuevo fichaje liceísta anotó el 1-2 y comenzó a dejar clara su gran capacidad en la bola parada.

Lo mismo en el caso de Tiago Rodrigues, aunque a la inversa. Una tarjeta azul sobre Fabri Ciocale obligó a lucirse al meta portugués, que en ese momento y ante Darío Giménez mantuvo el triunfo parcial.

Remontada

Menos fortuna tuvieron tanto él como el resto de sus compañeros cuando Alvarinho y Danilo Rampulla, de falta directa, remontaron en cuestión de un minuto. Aprovechando la oportunidad de practicar un cinco de pista, Zé Pedro amplió distancias hasta el engañoso 4-2 final.

La gira portuguesa continuará el jueves en Oliveira de Azemeis con el duelo contra el Oliveirense, tercero de la pretemporada para el Liceo y segundo contra la UDO tras el duelo de la pasada semana en Riazor (4-3). l