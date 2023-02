Los dorsales de la C21 se repartirán hoy y mañana en El Corte Inglés

La Federación Gallega de Atletismo y el Ayuntamiento de A Coruña organizan la XV MediaMaratón Coruña 21, que se celebrará el domingo.



La entrega de dorsales se celebrará en el departamento de deportes de El Corte Inglés de Ramón y Cajal, hoy y mañana, de 10.00 a 21.30 horas.



La prueba cuenta con las siguientes categorías: sub-20, sub-23, Senior, Máster 1 (35 a 39 años), Máster 2 (40 a 44), Máster 3 (45 a 49), Máster 4 (50 a 54), Máster (55 a 59), Máster 6 (60 a 64) y Máster 7 (65 en adelante).



Para los participantes en la prueba con discapacidad se establecen tres categorías: A) deportistas en silla de ruedas que no tengan mecanismos ni engranajes que ayuden a la impulsión de las mismas; tan solo le está permitido el impulso con los brazos sobre el aro adherido a la rueda; no se permite handbike; B) atletas con discapacidades visuales, y C) atletas con discapacidades intelectuales.