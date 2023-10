Diego Epifanio: "No podemos acostumbrarnos a que Huskic sea nuestro salvador"

Diego Epifanio, entrenador del Leyma Básquet Coruña, se mostró contento con la imagen de su equipo después de la victoria contra HLA Alicante (79-74), la segunda de la temporada en dos partidos. El técnico burgalés felicitó a sus jugadores por saber reponerse a los "momentos más duros", agradeció la respuesta de la grada porque "sin su apoyo hubiera sido difícil sacar el partido" y advirtió que "no podemos acostumbrarnos a que Goran (Huskic) sea nuestro salvador", en referencia a la ascendencia del pívot serbio en los minutos decisivos del encuentro.

"Estoy contento porque hemos sabido sacar el partido adelante, sobre todo en los momentos más duros y en los que peor era el marcador, sobre todo cuando ellos nos han metido varios triples en el último segundo y desde ocho metros. El equipo se ha sobrepuesto y ha sabido a lo que tenía que jugar", celebró Epifanio, que también felicitó al rival por su comportamiento en la pista.

"Creo que tenían muy claras las consignas para jugar y el nivel que están demostrando de confianza, contactos e interiorización, aunque Antonio (Pérez Caínzos) diga que no lo llevan bien, cuando lo lleven bien, madre mía…", expresó el entrenador naranja, que valoró la expulsión del base letón Ingus Jakovics, con una técnica y una antideportiva.

Jakovics, los triples y Aris

"Teníamos el partido un poco controlada y su salida nos ha noqueado un poco", reconoció Epi, que valoró positivamente la respuesta del equipo: "Son situaciones que se dan en el juego y que tenemos que aprender a superar como grupo con autocontrol, como hemos hecho un poco hoy (por ayer), para intentar volver al partido. Si esto nos sirve de aprendizaje, es una cosa más que nos llevamos para seguir compitiendo mejor como equipo".

La salida de Jakovics coincidió con el mejor momento de Alicante en ataque, muy acertado desde la línea de tres: "Ha habido un momento que, sin nosotros hacer un mal trabajo, ellos han estado muy acertados. Defendiendo los sistemas que más juegan como queremos y obligándoles a jugar otras situaciones, capaces de aguantar el uno contra uno, llevaron dos balones a la esquina y nos metieron dos triples", recordó el técnico.

"Hay cuatro jugadores de Alicante que tienen mucha confianza de tres. Sin tener nosotros muchos errores, creo que sólo hay dos acciones en las que nos equivocamos, creo que el resto están bastante bien defendidas, hemos estado muy atentos. La última jugada es muestra del trabajo que hemos hecho en los últimos minutos. En una jugada muy importante para ellos fueron incapaces de tirar a canasta", continuó.



Sin Jakovics en la pista, el técnico apostón por el danés Sebastian Aris en momentos clave del encuentro. Y respondió: "No tengo ninguna duda con Sebastian. Cuando buscamos un perfil como él ya sabíamos lo que nos iba a dar. Es verdad que se tiene que adaptar un poco a la liga y tiene que encontrar esos automatismos, pero está trabajando excelente y lo ha hecho muy bien", indicó.

La ascendencia de Huskic y la vuelta de Burjanadze

Cuando mejor estaba Alicante y en los minutos decisivos, Goran Huskic se cargó el equipo a la espalda, siendo importante en la remontada y el desenlace del encuentro con 14 puntos (5 de 7 en tiros de campo y 4 de 6 en tiros libres), 7 rebotes y 2 asistencias. "Todos somos conscientes en el vestuario de la calidad que tiene pero no podemos acostumbrarnos a llegar al final del partido y que sea nuestro salvador", avisó Epi.

"Puede que tenga algún día malo o que no le salgan las cosas. Tenemos que intentar controlar el ritmo del partido, tenemos muchas opciones ofensivas y no podemos pensar en Goran como un salvador, es uno más. No nos tenemos que acostumbrar a eso. No me gusta la idea de los dos últimos partidos. Y no es por quitarle mérito", insistió el entrenador del Leyma.

Una de las opciones ofensivas del equipo coruñés inédita esta temporada es el georgiano Beka Burjanadze, que esta semana se podría reincorporar al trabajo de grupo: "Según los médicos y el preparador físico, va excelente, pero todavía no ha hecho nada con el grupo. Si todo va bien, esta semana va a empezar a hacer cosas con el grupo, pero vamos a ver cuándo puede incorporarse en su totalidad para poder enfrentarse a un partido. Estamos tranquilos porque él se siente bien y todos los que tienen que opinar hasta que entre en la pista están muy contentos con su evolución", valoró.

La comunión con la grada

Al principio y al final de su declaración ante los medios de comunicación, Epifanio agradeció la respuesta de los aficionados en un partido que coincidió en horario con el Ponferradina-Deportivo y su comportamiento en la grada: "Hay que agradecer a toda la gente que ha dejado de hacer otros planes y ha venido al Palacio para animarnos".

"Creo que algo sembrarían los chicos el año pasado, por la conexión con la grada y los aficionados, no sólo los fieles, si no alguno que tenían dudas y que hoy (por ayer) están aquí otra vez. Ojalá que seamos más. Agradecer de nuevo porque sin su apoyo hubiera sido difícil sacar este partido adelante", zanjó.