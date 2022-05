​El Deportivo Liceo está a 50 minutos de la final

El Deportivo Liceo se impuso por 5-2 al Noia en el segundo partido de semifinales de la OK Liga, al mejor de cinco de partidos, y se coloca a un triunfo de meterse en la final.







La matinal deparó un duelo muy distinto al de la tarde-noche del viernes. Más cerrado. Aun así, los locales abrieron pronto el marcador. Lo hizo Dava Torres a los 145 segundos de juego. Tres minutos después, tras el único despiste defensivo de los de Juan Copa, Jordi Bargalló restablecía las tablas. Del excapitán verdiblanco al actual, que no tardó ni dos minutos en volver a adelantar al Liceo.





A seis minutos del descanso los locales golpearon de nuevo. De una contra fallida del Noia nació un un uno contra uno de Roby Di Benedetto, que superó con maestría a Roca.





La segunda mitad arrancó con más pausa que la primera. Hasta que la rompió Pujadas, cuando solo habían transcurrido 94 segundos, batiendo a Carles Grau de volea.





A partir de ahí, muchos minutos de nada. Dos no riñen si uno no quiere. Y no quiso ninguno. El Liceo controló el tempo y el Noia esperó el fallo. Hasta que llegó la décima falta visitante, que Adroher transformó con su magia habitual. El golpe definitivo lo lanzó Oruste. Robó en 3/4 de pista, hizo la pared con Marc Grau y remató a Roca.





El tercer encuentro de la serie tendrá lugar el próximo viernes en el Ateneu Agrícola de Sant Sadurní. La FEP aún no ha determinado la hora.