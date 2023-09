Un Deportivo impotente se atasca en Salamanca (1-1)

Al Deportivo se le atragantó su visita a Unionistas de Salamanca a pesar de que disputó los últimos minutos del partido en superioridad numérica por la expulsión del local Slavy. El equipo coruñés no se arrugó en un encuentro trabado y accidentado pero no consiguió desplegar su dominio habitual y se quedó en un quiero y no puedo. Mario Losada, ex del Fabril, adelantó a Unionistas en el minuto 46 tras un grave error del meta Germán Parreño y Pablo Valcarce subió el definitivo empate al marcador tras una gran asistencia de Paris Adot.

Dos cambios en el once

La sanción de Lucas Pérez obligó a Imanol Idiakez a modificar la parcela ofensiva. El técnico apostó por el regreso de Barbero a la punta del ataque, aunque duró poco sobre el césped por culpa de una lesión en la rodilla izquierda que no tiene buena pinta. Contra el Lugo cayó Yeremay, ante el Teruel fue expulsado Lucas y ayer la plaga de bajas en el ataque blanquiazul se cebó con el ’9’. La otra modificación en la alineación fue el estreno de Berto Cayarga en lugar de un Mella que, debido a la lesión de Barbero, saltó al campo en el minuto 22.



La primera mitad no pasará a la historia por su excelencia y brillantez pero el Depor se puso el mono de trabajo y al menos igualó el ritmo y la intensidad de Unionistas.



Rastrojo, extremo derecho de los locales, fue el primero en inquietar a los coruñeses con su velocidad al contragolpe buscando la espalda de Balenziaga, pero Germán Parreño y la zaga solventaron los intentos de Unionistas. El cuadro de Idiakez no fue el equipo dominador de las primeras jornadas pero supo aclimatarse al contexto de partido, de contacto y de disputas, que Idiakez ya había pronosticado en la rueda de prensa previa.



El Deportivo consiguió ganar metros sobre todo por la banda derecha con la movilidad de Berto Cayarga, las subidas de Ximo Navaro y las caídas a esa zona de Hugo Rama, aunque sin materializar esas progresiones en oportunidades de peligro.



No fue hasta el minuto 21 cuando llegó el primer ¡uy! del Depor en una falta directa botada por José Ángel que desvió la barrera. El rechace le cayó a Villares pero el mediocentro le pegó al aire.

Sin la brújula de José Ángel

La lesión de Barbero y las continuas faltas e interrupciones rompieron la continuidad en el juego de un Depor espeso, que no supo encontrar a José Ángel, su principal vía de creación en anteriores jornadas.



En el tramo final del primer acto, Mella protagonizó el primer tiro a puerta del Deportivo, flojo y a las manos de Cacharrón, mientras que Balenziaga evitó una clara ocasión de Unionistas al cortar ‘in extremis’ el cuero después de un gran control del exfabrilista Mario Losada.



La última de la primera mitad la tuvo Villares, con un zurdazo desde la frontal que se fue muy desviado.

Error de Germán

El oficio, aunque sin lucidez, que mostró el Depor en la primera mitad se desvaneció en la reanudación con el regreso de los fantasmas del pasado en una jugada para el olvido. Germán Parreño, con todo a su favor tras un centro manso de Ekaitz Jiménez, no consiguió blocar el balón, que se le escurrió bajo el cuerpo y le cayó a Mario Losada para marcar a placer. 1-0 y otra vez cumplida la ley del ex.

Paternidad y gol

La respuesta de Idiakez al gol local fue dar entrada a Pablo Valcarce y Paris Adot, que le dieron la razón a los pocos minutos. El lateral derecho llegó a línea de fondo y, con calma, levantó la vista para otear a Pablo Valcarce, que se frenó para hacerse un sitio en el área y rematar con el interior del pie derecho directo a la red. 1-1 del jugador berciano, que festejó así su reciente paternidad.



El empate encendió de nuevo un partido caliente e intenso en el que Unionistas se empleó con dureza en varias ocasiones. En una de ellas, Slavy vio la segunda tarjeta amarilla por un codazo a Valcarce. Anteriormente, Mella tuvo que ser sustituido con la cara ensangrentada tras otra acción violenta.



El Depor encerró en la recta final del choque al equipo local, que se limitó a aguantar el empate en inferioridad numérica. Hugo Rama lo intentó en una falta directa desde la frontal que obligó a Cacharrón a hacer una estirada de mérito en el minuto 83.



Poco después, otra acción a balón parado botada por el de Oroso fue desviada por un defensor y el balón se estrelló en el poste de la portería de Pablo Cacharrón. Fue la última oportunidad de peligro de un partido que incluso se jugó en sus últimos minutos en el campo del Depor. Jarro de agua fría para un Depor impotente.

Unionista-Deportivo (1-1):

Unionistas: Pablo Cacharrón; Carlos Giménez, Ramiro, Erik Ruiz, Ekaitz Jiménez; Javi Villar (Manu Ramírez, min.82), Nespral (Jordi Tur, min.70); Rastrojo, Álvaro Gómez (Adri Gómez, min.82), Alfred Planas (Ewan, min.70); Mario Losada (Slavy, min.59).

Deportivo: Germán Parreño; Ximo Navarro (Paris Adot, min.59), Pablo Vázquez, Pablo Martínez, Balenziaga; José Ángel, Villares; Davo (Martín Ochoa, min.74), Hugo Rama, Berto Cayarga (Valcarce, min.59); Barbero (Mella, min.22) (Pablo Muñoz, min.74).

Goles: 1-0, min.47: Mario Losada. 1-1, min.62: Pablo Valcarce.

Árbitro: Fuente Marín (Comité cántabro). Expulsó a Slavy por doble tarjeta amarilla en el minuto 79. También amonestó a Mario Losada, Javi Villar y Jordi Tur, por Unionistas; y a Pablo Martínez, Pablo Valcarce, Balenziaga y José Ángel, por el Depor.

Estadio: Reina Sofía. 4.895 espectadores.