El Depor vuelve a pegársela (1-1)

Empate pobre, triste y doloroso (1-1) de un Depor rácano que sólo fue capaz de sumar un punto en Tarazona, donde cuajó un mal partido que le terminó pasando factura, curiosamente cuando parecía que tenía la victoria en el bolsillo.



Fue un duelo con una primera parte aburrida, sin historia, y casi sin fútbol, una segunda mitad en la que los coruñeses dieron un paso adelante, generaron más ocasiones, pero les faltó acierto ante un rival muy flojo que aguantaba y que en el minuto 86 concedía el 0-1 tras un error gravísimo de su portero Yoel en un despeje que permitió a Jaime romper la igualada en el marcador. Y cuando los herculinos cantaban victoria y justo después de desperdiciar la oportunidad de matar el duelo, el Tarazona empataba en el 94’ con un tanto de Cubillas tras un error de marcaje de la defensa.



Era la primera cita de liga sin José Ángel, sancionado, una baja que Imanol Idiakez cubrió alineando al central Jaime como mediocentro defensivo.



El cuadro coruñés cercó la portería del conjunto aragonés de inicio con dos ocasiones que tuvieron a Villares como protagonista. La primera, a los 40 segundos, con el mediocampista tirado en el césped y pidiendo penalti en una acción dudosa, y en la siguiente jugada, cuando el vilalbés voleó fuera un centro de Lucas.



El Depor mandaba ante un Tarazona sin ningún complejo a la hora de replegarse atrás. Aun así, entre el minuto 5 y el 12, los locales parecieron desperezarse y complicaron la salida de la pelota al cuadro herculino, que volvió a reaccionar cuando Davo rozó el gol al filo del cuarto de hora.



Lucas sirvió un pase a Villares, el mediocampista sacó un centro al segundo palo y, tras tocar en un zaguero del Tarazona, la pelota le cayó al asturiano, que efectuó un remate mordido que Yoel atajó sin problemas.



El futbolista vilalbés, protagonista del primer tramo, apareció de nuevo en el 21’ para obligar a intervenir al guardameta local con un chut raso desde la frontal del área.



Eran fogonazos de un cuadro deportivista que aunque no lograba circular con velocidad ni darle profundidad a su ataque, destapaba las enormes debilidades defensivas del Tarazona cada vez que se acercaba a su portería.



Los espectadores, tanto los que hubo en el Municipal como los que siguieron el choque desde casa, seguro que aprovecharon el siguiente cuarto de hora para pegarse una siesta, resultado de un duelo que no pasará a la historia entre un Tarazona conformista, centrado en que no ocurriera nada y un Depor impreciso, espeso, demasiado estático y que no lograba imprimirle el ritmo necesario a su fútbol para inquietar al conjunto aragonés.



En el 35’, Yoel salvó un balón en línea de gol tras un barullo en su área.



Respondieron los locales tres minutos más tarde con un disparo lejano de Andreu tras una pérdida de Jaime.



Y ya está. Eso fue todo durante una primera parte para olvidar y difícil de soportar sin pegarse una cabezada.

Paso adelante



Salió más vivo el Depor en el inicio del segundo tiempo, con cuatro acercamientos peligrosos al arco aragonés en apenas diez minutos.



En el primero, a escasos segundos de reanudarse el encuentro, Yoel salió con todo para evitar la llegada de Lucas.



A continuación, Davo recibió una asistencia de Villares y chutó a las manos del arquero del cuadro aragonés.



Le siguió un centro del asturiano con remate de Lucas ante el que volvió a responder bien el meta local.



Y en el 55’, Villares ganó la espalda a los centrales del Tarazona con un balón sobre Lucas, que sacó un disparo que se marchó rozando el poste.



Eran los mejores minutos del cuadro blanquiazul, que por fin lograba llegar con algo de velocidad y claridad al arco del equipo de Molo, pero que seguía sin romper el 0-0.



Tras un susto de Álex Gil, propiciado por una pérdida de Paris Adot, que finalizó con una falta en la frontal del área del Depor que el Tarazona mandó alta, llegó la ocasión más clara de los coruñeses con un centro de Villares que Valcarce remató de tacón, pero ante el que Yoel reaccionó con una gran estirada.



Avanzaba el crono y empezaron a aflorar los nervios en los pupilos de Imanol Idiakez por verse incapaces de marcar el gol. Nervios que propiciaron imprecisiones que derivaron en tres llegadas de los locales a la portería de Germán Parreño entre los minutos 70 y 74.

Cambios tardíos

Se agotaba el encuentro y el técnico deportivista tan sólo había realizado un cambio, el de Hugo Rama por Valcarce.



La tuvo Lucas en el 79’. Envío de Davo sobre el delantero de Monelos, que falló en el control, lo que le hizo perder un segundo decisivo para que Yoel le tapara el ángulo y detuviera su forzado remate sin ningún problema.



Y justo a continuación, la defensa local rechazó un remate de Villares.



Hasta el 83’ no llegó el segundo cambio del Depor. Martín Ochoa por Davo, una permuta demasiado tardía para lo que pedía el partido.



Y cuando más parecía que se escapaba la oportunidad de los blanquiazules de romper el duelo, un error grave de Yoel en un despeje dejó el balón muerto en su área y lo aprovechó Jaime, entre una maraña de jugadores, para marcar el 0-1.

Los blanquiazules por fin habían roto el cerrojo y olían el triunfo, que pudo sentenciar Salva Sevilla en el minuto 92. Pero el centrocampista remató fuera.

Y en el 94', el exfabrilista Cubillas aprovechó un desajuste defensivo entre Pablo Martínez y Balenziaga para rematar en plancha dentro del área y marcar el 1-1.

FICHA TÉCNICA TARAZONA 1 - DEPOR 1

SD Tarazona: Yoel; San Emeterio (Pedreño, min.87), Trilles, Amoah (Areso, min.87), Cocca; Keita (Mounir, min.77), Fer Cano (Alonso, min.67), Carlos Javier, Álex Gil (Pichín, min.67); Guiu, Cubillas.

RC Deportivo: Germán; Paris Adot, Pablo Vázquez, Jaime, Pablo Martínez, Balenziaga; Salva Sevilla, Villares; Valcarce (Hugo Rama, min.70), Lucas Pérez (Cayarga, min.90), Davo (Martín Ochoa, min.83).

Goles: 0-1, min.86: Jaime. 1-1, min.94: Cubillas.

Árbitro: Gordillo Escamilla (Colegio Valenciano). Amonestó con cartulina amarilla a Guiu (min.84) y Carlos Javier (min.97) por parte del Tarazona a Jaime (min.47), Balenziaga (min.64) y Germán (min.90) por parte del Deportivo.



Estadio: Municipal de Tarazona, ante unos 1.500 espectadores.