Depor | Un viaje sin recompensa

Con su tradicional flema británica los seguidores blanquiazules Roberto Rey y Danny Pereira, de la peña ‘RCD London’, digerían el sábado por la tarde el aplazamiento del partido entre el Depor y el Racing de Santander.



“Recorremos kilómetros pero no superamos obstáculos”, ironizaban minutos antes del que tendría que ser el inicio de un encuentro para el que se desplazaron desde la capital del Reino Unido el viernes por la tarde.



“Esta temporada, aunque ya vine al primer partido contra el Celta B, llevábamos tiempo planeando este viaje; a medida que fue avanzando la Liga optamos por un partido clave, contra el rival más directo por el ascenso, como es el Racing, por lo que preparamos todo para venir este pasado viernes. Cogimos los vuelos hace dos o tres semanas y veníamos con muchas ganas, ha sido una pena”, señala Roberto Rey.



Además del esfuerzo económico acometido, los peñistas blanquiazules lamentan la decepción moral por no haber podido asistir al estadio de Riazor.





malestar



“No ha sido justo el aplazamiento, esto huele un poco mal”, destaca Rey





“Los vuelos nos costaron 120 libras por persona y después el tren al aeropuerto, lo que nos gastamos aquí... pero muy por encima de ello está la desilusión porque desde Londres es muy difícil planear un desplazamiento para ver al Deportivo, los horarios de la primera vuelta se sacaban con muy poco margen de tiempo”, agregó Danny Pereira.



Preguntados acerca de la decisión del aplazamiento del choque más atractivo de la 21ª jornada de Liga en Primera RFEF, ambos coinciden en apuntar que en absoluto se ha obedecido a la lógica y a la coherencia respecto a las jornadas anteriores.



“No ha sido justo, con solo dos positivos en el Racing y viendo los precedentes, con los mismos o más infectados, esto huele un poco mal”, sostiene Rey.





No se rinden



“Ya estamos pendientes de la nueva fecha, hay que asistir a este partido sí o sí”





Y es que el RC Deportivo ha salido malparado en numerosas ocasiones recientes cuando los comités o tribunales han entrado de por medio. Una circunstancia que irrita al deportivismo en general y a los peñistas de ‘RC London’ en particular.



“Es un cachondeo, no tienen respeto al Deportivo en ningún sitiio; desgraciadamente es así. No sé si son secuelas del pasado u otro tema pero no llego a comprender que el Racing de Santander tenga más poder para aplazar un partido que el Depor. También me sorprende que el Deportivo no haya ejercido mayor presión para jugar el encuentro. Obviamente la pandemia es un tema muy sensible pero creo que debieron protestar más”, dijo Pereira.



En cualquier caso y pese al desánimo, estos dos incondicionales blanquiazules no desisten de presenciar en directo el Deportivo-Racing.



“Ya estamos pendientes de la nueva fecha, hay que asistir a este partido sí o sí y que Riazor sea una caldera; queremos venir a ver dos partidos si es entre semana”, aseguraron.