Depor, un ‘sprint’ con tres puntos y cinco goles de ventaja

El Deportivo afronta las tres últimas jornadas de la liga regular instalado en el segundo puesto de la clasificación y con una ventaja de tres puntos y cinco goles más a favor sobre el único rival que aún puede arrebatarle su plaza, el Racing de Ferrol, con el que los coruñeses empataron (0-0) tanto en Riazor como en A Malata.



Los blanquiazules suman 68 puntos y un golaveraje general de +26, mientras que los verdes han alcanzado las 65 unidades y un balance goleador de +21.



El cuarto clasificado, el Celta B, ya se encuentra a nueve puntos de distancia —más el golaveraje particular perdido— de la escuadra blanquiazul, así que no supone una amenaza para los pupilos de Borja Jiménez por el segundo puesto.



Coruñeses y ferrolanos protagonizarán un duelo en el que ninguno podrá bajar la guardia y que, a priori, se antoja algo más complicado para los verdes, no solo por la desventaja que mantienen en la clasificación respecto al bloque herculino, sino también por los adverarios que tendrán enfrente.



El Depor abrirá antes la antepenúltima jornada de la temporada, ya que su partido está programado para el sábado a las 17.00 horas en Riazor. El cuadro coruñés tendrá que lidiar con un Tudelano ya descendido a Segunda RFEF, dado que se encuentra a una insalvable distancia de trece puntos de la permanencia.





Aunque los navarros vienen de golear (3-0) al campeón del grupo, el Racing de Santander —eso sí, los cántabros tampoco se jugaban nada tras sellar el ascenso directo a Segunda una semana antes—, y visitarán A Coruña sin ningunad presión, la mayor necesidad blanquiazul, así como su enorme regularidad en casa deberían plasmarse sobre el césped.



A la urgencia de triunfo de los herculinos se une que el Tudelano es el peor visitante de la categoría, ya que solo ha sumado nueve puntos en 17 partidos a domicilio, con un balance de dos triunfos, tres empates y doce derrotas.



Un día más tarde, el domingo (17.00 horas), el Racing de Ferrol recibirá a un Bilbao Athletic que sí se juega mucho, ya que aventaja en solo dos puntos al Talavera, que es el primero de los equipos instalados en puestos de descenso.









Celta B-Racing en la 37





Más peligroso resulta, en principio, el duelo que le espera a los ferrolanos en la jornada 37. La escuadra racinguista visitará al Celta B, que todavía no ha asegurado su plaza del playoff de manera matemática.



En la penúltima cita, el Deportivo, por su parte, visitará al Real Valladolid Promesas, plenamente inmerso en la pelea por la permanencia, aunque, dependiendo de los resultados de la jornada 36, podría llegar al choque con los coruñeses ya descendido.



Los pupilos de Borja Jiménez cerrarán la liga regular frente al Unionistas, que aunque comenzó el curso con mucha fuerza, se ha ido desinflando y está a cuatro puntos del playoff. En la última jornada podría no jugarse nada.



El Racing recibirá a un DUX que, a día de hoy, aventaja al descenso en tres puntos.