Depor | Los senior cogen el testigo de los juveniles en Riazor

Horas después de que Riazor fuera una fiesta con los juveniles del Depor, incluso aunque el final no cumpliera el guion que deseaba la parroquia blanquiazul, el municipal herculino volvió a abrir sus puertas, pero para acoger únicamente a los jugadores que entrena Borja Jiménez y que lideran la clasificación del grupo I de Primera Federación.



Algunos protagonistas repitieron. De la noche continental estuvieron en la matinal el delantero Noel López y el extremo Yeremay Hernández. El de Silleda completó únicamente la primera parte del choque con el Dínamo de Kiev en la Liga de Campeones juvenil para conservar fuerzas para el compromiso de liga con la SD Logroñés. Yeremay, que tiene menos protagonismo en el primer equipo, tuvo más minutos en la cita de los juveniles con el que hace unos meses se proclamaron campeones de España, lo que, a la postre, les abrió la puerta de Europa para que todo el deportivismo recordara las noches mágicas de la Champions y comprobara que hay savia nueva y un futuro prometedor. Muchos diamantes y kilates y también la necesidad de pulirlos.





Repiten

Yeremay y Noel jugaron el miércoles y estuvieron ayer en el estadio





El que no estuvo en la Youth League fue Álvaro Trilli. Es el único lateral derecho del primer equipo que está a disposición de Borja y el club priorizó que el jugador estuviera en condiciones para el partido con los riojanos y no correr el riesgo de que un contratiempo en forma de lesión le dejara fuera de la cita de Las Gaunas.



Víctor García sigue de baja, al margen del grupo, y no estará en el partido de Logroño. El extremo lleva días sin poder entrenarse con sus compañeros por unas molestias físicas. Tras el mercado invernal, el valenciano y Trilli se quedaron como los laterales derechos del primer equipo después de la salida de Alberto Benito, que se desvinculó para firmar por la Cultural y Deportiva Leonesa, y Jorge Valín, que se fue cedido a la UE Cornellá, con la que ya ha debutado en el otro grupo de Primera RFEF.



Borja Jiménez trazó con sus futbolistas la idea que tiene para la visita a la SD Logroñés, que en la primera vuelta de la temporada logró sumar en su visita al estadio deportivista el pasado 1 de octubre, en pleno bache -el único hasta la fecha- que tuvieron los blanquiazules en la nueva categoría de bronce.



El técnico deportivista, tras un breve calentamiento, dispuso una serie de partidos a tres cuartas partes y también a campo completo.



Realizó como es habitual continuos cambios de posiciones y de sistemas; e impartió consignas a sus futbolistas, tal y como apuntó el Deportivo. No suele dar muchas pistas el míster deportivista en este tipo de sesiones.