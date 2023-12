El Deportivo quiere moverse en el mercado rápido, aunque siendo consciente de los tiempos y de que esta ventana invernal de fichajes no tiene nada que ver con la estival.

Lo hará bendecido con el respaldo de la propiedad, según admitía Álvaro García Diéguez, al término de la pasada Junta de Accionistas, remarcando que iban a contar con “los recursos para impulsar en el mercado de invierno y reforzar el equipo”.

Vía libre para Fernando Soriano, que no ocultaba que el plantel tenía hándicaps a subsanar. “De cara a puerta estamos teniendo carencias, con esto no quiero hablar de delanteros, sí en general. Buscar si el mercado nos permita encontrar algo arriba que nos pueda ayudar en esa faceta”, argumentaba. Una de las opciones que está sobre la mesa es la de Álvaro Romero. Cambio de planes

La idea inicial del Deportivo era la de contar con una plantilla corta, para poder ‘tirar de la cantera’. Las circunstancias, no obstante, obligan al cuadro blanquiazul a un cambio de planes, algo que no ocultaba el propio Soriano.

La plaga de lesiones, sobre todo en el caso de las de larga duración, como la de Iván Barbero, en su momento Yeremay, la reciente de Alberto Retuerta y la última de Martín Ochoa, obligan a la entidad a ampliar plantilla. Han subido muchos canteranos, pero las lesiones también se están cebando con el Fabril.

Hay dos escenarios: la salida de jugadores sénior o subir a un canterano para llegar hasta los seis con el primer equipo lo que supondrá contar con una ficha sénior adicional.