El Depor se recupera con una sonrisa

El Depor se ejercitó ayer por la mañana en Abegondo, en una sesión de recuperación, como es frecuente tras el día de partido, con un entrenamiento más suave para los titulares y de más intensidad para los suplentes, tras la importante victoria contra el Mérida .

Los que fueron de la partida realizaron carrera suave, estiramientos, gimnasio y paso por la camilla de los fisioterapeutas.

Mientras, en el caso de los suplentes, empezaron con los habituales rondos, seguidos de pases y conducción, para a continuación llevar a cabo un ejercicio con centros laterales y remates, sin oposición.

Centros laterales

Pasaba desde el centro un jugador, su compañero ganaba en profundidad para centrar casi desde línea de fondo, mientras esperaban dos al remate. El que no disparaba, aún tenía opción de hacerlo, tras pase, en la portería contraria. Se iban intercalando bajo palos Edu Sousa, Ian Mackay y Pablo Brea.

Cano ya indicó en pasadas comparecencias que quiere que su equipo sea más profundo, de ahí la incorporación de extremos como Saverio. No obstante, en el encuentro del sábado se vio como este tendía más a irse hacia adentro.

Para terminar, como suele ser habitual, en el campo tres hubo los partidillos en espacio reducido, de solo tres minutos de duración cada uno. Estaban como porteros en esta ocasión solo Ian Mackay y Pablo Brea.



Sumó la segunda sesión con sus compañeros Arturo Rodríguez, de permiso hasta el viernes, cuando completó su primer entrenamiento con el Depor. No estuvo Raúl Carnero, única baja, que se recupera de una lesión muscular en el bíceps femoral de su pierna derecha. El equipo tendrá ahora dos días de descanso y regresará al trabajo el miércoles, a partir de las 10.30 horas, en Abegondo.