El Depor-Real Unión pasa a jugarse el domingo a las 17:00 horas

La RFEF ha comunicado al Deportivo que se modifica el horario del partido inicialmente previsto para este sábado en Riazor.











La razón esgrimida es por motivos sanitarios, debido al brote de covid que ha surgido en el equipo vasco, de manera que finalmente el partido cambiará tanto de día como de hora y pasará a jugarse este domingo, 6 de febrero, a las cinco de la tarde.





La escuadra irundarra no pudo competir el pasado fin de semana debido a que había once contagiados en su plantilla entre futbolistas y cuerpo técnico, número que se elevó a trece (ocho jugadores) tras las pruebas realizadas el martes. A pesar de los casos positivos y de no poder entrenarse en condiciones normales, el club guipuzcoano manifestó su deseo de jugar este fin de semana, gesto que esta mañana agradeció el secretario técnico blanquiazul, Carlos Rosende.





"Hay que valorar al Real Unión el interés de querer jugar este fin de semana, se juegue o no, dice mucho de ellos porque están haciendo un esfuerzo grande, porque si no se disputa será por la situación sanitaria", había manifestado Rosende en rueda de prensa telemática.











El pasado fin de semana, se suspendió el partido entre el Deportivo y el Racing de Santander, que también se iba a jugar en el Estadio Abanca-Riazor, en ese caso por dos positivos en el conjunto cántabro.





Deportivistas y racinguistas han alcanzado un acuerdo para jugar el encuentro aplazado el miércoles 16 de febrero, pero queda que la RFEF decida el horario del partido.