El Depor, a reaccionar en el Toralín

El Deportivo no puede seguir noqueado en la lona, tras el directo propinado por el Celta Fortuna y tiene que levantarse y proseguir el combate. Para ello, nada más y nada menos que una cita con un púgil que es todo menos un esparrin, una SD Ponferradina lanzada e invicta en este curso, que le espera en el rectángulo del Toralín esta tarde a partir de las 18.00 horas.

Un duelo para que los blanquiazules den un golpe de efecto, sumen de tres, rompiendo la racha de dos derrotas seguidas (Fuenlabrada y el cuadro olívico) y acaben con cinco jornadas sin ganar (la última y única victoria se remonta al pasado 2 de septiembre, ante el CD Lugo).

Coqueteando con los puestos de descenso, con solo siete puntos de 21 posibles, una plantilla que admitía sentir presión en Riazor y la figura de su técnico, Imanol Idiakez, cuestionada como ocurre siempre en el fútbol cuando la ‘pelotita’ no entra.

Último precedente

Un cóctel, a priori, explosivo para medirse a un adversario, que disfruta de la eterna juventud de Yuri de Souza, máximo goleador con tres dianas, y que ya le propinó un importante ‘meneo’ a los coruñeses en un amistoso de pretemporada.

Un hecho que coincidió con un arreón final en el mercado de fichajes del Depor, que se hizo con los servicios, entre otros, precisamente, de un ex de la Ponferradina, Pablo Valcarce. Un movimiento que no sentó muy bien en el seno del club berciano, lo que hace prever que el centrocampista será recibido con “música de viento” si tiene minutos en el campo. Aunque el cuerpo técnico ensayó al abrigo de Abegondo el once definitivo, hay posiciones que parecen claras.

Posible once del Depor

Con Mackay repitiendo en la portería y Paris Adot por el carril derecho, la primera duda está en el izquierdo. Dani Barcia no tuvo su mejor tarde contra el Celta Fortuna, pero Retuerta, jugador específico para el puesto, no ha contado, de momento, con la confianza de Idiakez. En el centro de la zaga Pablo Vázquez y la incógnita de si seguirá Pablo Martínez, algo mermado por problemas en la espalda, que arrastra desde el duelo con el Fuenlabrada y a una amarilla de la suspensión, o si optará el míster por alinear a Jaime Sánchez.

En la medular probó esta semana con Salva Sevilla en el doble pivote junto al incombustible José Ángel Jurado, también a una tarjeta de cumplir ciclo.

Como volante uno de los ensayos por la derecha incluyó a Villares, desplazado desde la medular. El de Vilalba, ensalzado por muchos de los técnicos por su polivalencia, ha demostrado capacidad para poder robar, sorprender y hacer daño llegando desde segunda línea. Por el ala izquierda la duda de si apostará por David Mella o Hugo Rama. Precisamente este también podría jugar, pero de enganche, por detrás de Lucas Pérez, si vuelve a ser referencia de ataque.

O, como probó el jueves, optar por retrasar al de Monelos y ubicar ahí a un Martín Ochoa que, de momento, apenas ha tenido minutos en los tramos finales de los partidos, en los que, no obstante, ya ha tenido opciones de marcar. Un Deportivo que llega con urgencias, con dudas, necesitado y que tiene ante él un choque para reaccionar.