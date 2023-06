El Depor paga la cláusula de Paris Adot, que se convertirá en el primer fichaje

Paris Adot será el primer fichaje de Fernando Soriano para construir el nuevo Deportivo, después de que el club coruñés haya alcanzado un acuerdo con el lateral derecho y haya abonado la cláusula que libera al zaguero del año de contrato que le restaba con la Ponferradina.

El jugador navarro tenía contrato con la entidad berciana hasta el 30 de junio de 2024, pero la dirección deportiva que dirige Fernando Soriano ha decidido abonar la cláusula para que Adot se convierta en el primer refuerzo de la escuadra herculina, según informa el Diario de León.

El zaguero de 33 años recalará en el Depor para cubrir el hueco que dejará Antoñito, quien finaliza contrato mañana y no renovará con la entidad deportivista.

El acuerdo entre el club coruñés y Paris Adot es total y sólo queda que el jugador firme el contrato que le unirá al Deportivo durante las dos próximas temporadas.

De esta forma, el lateral derecho nacido en Pamplona peleará por la titularidad con el canterano Trilli, cuya continuidad en el Deportivo no es segura, ya que ha sonado este verano en varios filiales importantes como la Real Sociedad B y el Villarreal B.

"Cuando me he enfrentado a él me ha parecido un buen jugador. Dani Ojeda, excompañero mío y que ha jugado con él en la Ponferradina los dos últimos años, me habla maravillas de él, una bomba, y que, pese a haber descendido, Paris Adot es un gran jugador. Yo lo firmaría. Con él y con Trilli está la banda más que cubierta", manifestaba el exdeportivista Alberto Benito sobre Paris Adot en una entrevista concedida ayer a Dxt Campeón.

Tras formarse en las categorías inferiores de la SD Lagunak, Adot, nacido en Pamplona el 26 de febrero de 1990, fichó por el Cádiz en 2010 para jugar en el filial amarillo, que militaba en Tercera División.

Regresó al fútbol navarro de la mano del Multivera, pero fue el Izarra el que le permitió estrenarse en Segunda B en la temporada 2012-13.

En julio de 2013 fichó por el Osasuna Promesas y volvió a competir de nuevo en la tercera categoría nacional en la campaña 2015-16, con el CD Tudelano.

Durante los años siguientes continuó jugando en Segunda B, primero con el Murcia, luego con el Sabadell y posteriormente en las filas del Mirandés.

En la campaña 2019-20 dio el salto al fútbol profesional de la mano del Alcorcón, con el que disputó 26 partidos en Segunda División, 18 como titular, y coincidió con el exdeportivista Laureano Sanabria 'Laure'.

Las tres últimas campañas ha competido también en Segunda, pero con la Ponferradina, donde se convirtió en un jugador importante. De hecho, disputó 33 encuentros en la temporada 2020-21, 34 en la 2021-22 y 33 en la liga 2022-23, en la que el conjunto berciano ha terminado descendiendo a Primera RFEF.

Se trata de un futbolista que ha disputado 129 partidos en Segunda División en las cuatro últimas temporadas y cuenta con una experiencia de otros 165 encuentros en la categoría de bronce.