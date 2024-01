El Depor mira hacia arriba tras la jornada perfecta

La jornada 21 del Grupo 1 de Primera Federación ha sido la jornada perfecta para el Deportivo. Es la primera vez en lo que va de temporada 2023-24 que el equipo coruñés gana su partido y no lo hace ninguno del resto de equipos que comenzaron el fin de semana en puestos de ascenso directo o playoff. Un giro del destino justo cuando el Deportivo, necesitado de esa pizca de suerte que le fue esquiva durante buena parte de la primera vuelta sobre todo con ausencias importantes debido a lesiones, se impuso a domicilio al Celta Fortuna (1-2), con nombre premonitorio para los de Idiakez.



Si la Primera Federación entrase en las quinielas, pocos o ninguno habrían hecho pleno en la vigésimo primera jornada. El Deportivo visitaba el feudo del Celta Fortuna, tercer clasificado al inicio del fin de semana y máximo goleador del grupo, y el resto de rivales directos que el club coruñés tiene por encima de la clasificación afrontaban encuentros contra rivales a priori asequibles. La Ponferradina, líder, recibía un Sestao River hundido en la penúltima plaza de la tabla; el Nàstic de Tarragona, lanzado tras cinco victorias consecutivas, también jugaba en casa contra Osasuna Promesas, un equipo de mitad de tabla; y la Cultural Leonesa, invicta en los cuatro duelos anteriores, visitaba a un Rayo Majadahonda en descenso.

Pinchazos inesperados

Sin embargo, el sábado ya comenzó con buenas e inesperadas noticias para el Deportivo. La Ponferradina estuvo a punto de caer ante el Sestao y finalmente rescató un punto (1-1) gracias a un golazo de Dacosta. Y ya el domingo la cosa todavía mejoró para el conjunto blanquiazul. La Real Sociedad B, que comenzó la jornada como inmediato perseguidor del Depor, cayó en su visita a Lugo (1-0), la Cultural sólo pudo arañar un punto en los minutos finales en su visita al Rayo Majadahonda (1-1) y el Nàstic desperdició la ventaja y tuvo que conformarse con una igualada contra Osasuna Promesas (1-1). La única excepción fue la victoria del Barça Atlètic en el feudo del Fuenlabrada para, en ese momento, sobrepasar a los blanquiazules y sacarlos del playoff.



Al Depor aún le quedaba rematar la faena asaltando Balaídos en un ‘domingo celeste’ preparado para la fiesta de los aficionados vigueses. No habría sido la primera vez que el cuadro coruñés lo tiene todo a favor para dar un golpe encima de la mesa y se hace daño a sí mismo con la propia mesa, como quien se da un topetazo con el dedo meñique del pie descalzo con una pata. Esta vez no fue así. El Depor aguantó el tipo cuando fue inferior al Celta Fortuna y sacó rédito del balón parado y de una genialidad del canterano Rubén López para cerrar la jornada perfecta. 1-2, victoria ante un rival directo, “inyección de moral importante”, como afirmó Villares tras el encuentro, y recorte de dos puntos respecto a Cultural Leonesa, Nástic y Ponferradina, que sigue líder con cinco puntos de ventaja.

A la segunda

De hecho, el Depor ya tuvo en su mano haber protagonizado una jornada redonda en esta misma temporada pero no fue capaz de hacer sus propios deberes. Sucedió en la jornada 8 cuando el equipo coruñés rescató un punto en inferioridad numérica en el feudo de la Ponferradina (1-1), mientras que el resto de equipos que iniciaron ese fin de semana en los primeros cinco puestos (Nástic, Real Unión, Real Sociedad B, Unionistas, además de la propia Ponfe) no lograron sumar los tres puntos.



El desenlace de la última jornada ha cambiado el modo en el que el Depor puede mirar hacia el futuro y sobre todo la manera en la que los rivales pueden mirar al Depor. A falta de 17 jornadas para el final del campeonato y a cinco puntos del ascenso directo, el equipo de Imanol Idiakez ha logrado reengancharse a la pelea por un objetivo que pareció perdido de vista en algunos momentos de la primera vuelta.