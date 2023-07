El Depor mantiene el ritmo

El nuevo director deportivo del club, Fernando Soriano, anticipó en una reciente comparecencia de prensa que todavía quedan movimientos que hacer en la plantilla herculina, tanto de entrada como de salida.

En cuanto a las posibles bajas, confirmó que el club le había comunicado a Arturo Pérez Reverte que no contaban con él, aunque por otra parte quiso poner en valor su “profesionalidad”.

Como posible recambio no se descarta la vuelta de Max Svensson, un jugador querido por la afición, que marcó cuatro goles y que Soriano admitió que se estaba siguiendo. El delantero del Espanyol, no obstante, tiene una oferta del filial de Osasuna.

Además, en cuanto a otras altas, habló de la llegada de un lateral diestro sub-23, que sea una alternativa a Paris Adot, único en nómina tras la salida de Trilli al Barcelona. Además, habló sobre el fichaje de un ‘6’ o un ‘8’, aunque cree que hoy por hoy importa más la llegada de un interior que de un mediapunta. Por último, abrió la puerta a la llegada de un delantero con un perfil diferente a lo que ya tiene el Depor en la actualidad.